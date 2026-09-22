Redes de TV suspendem participação no pool da Casa Branca após banimento de três veículos

Sem câmeras e microfones do pool de TV, cobertura do evento do heliponto da Casa Branca ficou comprometida após Trump anunciar banimento de CNN, Politico e MS NOW

As principais redes de televisão dos EUA suspenderam a participação no pool de TV da Casa Branca após o encerramento de credenciais de três veículos — CNN, Politico e MS NOW — em uma disputa entre a imprensa e a administração do President Donald Trump. A ausência do pool no evento de inauguração de um heliponto na Casa Branca deixou imagens e o áudio das falas do President pouco claros em transmissões ao vivo.

As informações são do BBC News.

O que é o pool da Casa Branca

O pool é um grupo de organizações de imprensa que compartilha recursos para acompanhar o President em compromissos fechados, como a Sala Oval, jantares de Estado, voos em Air Force One e viagens oficiais. Há pools separados para TV, fotógrafos e imprensa escrita/rádio, além de uma categoria de "new media". A ideia é reduzir custos e o espaço necessário, e os membros repassam material — imagens e relatos — ao restante da mídia.

Motivo da suspensão da cobertura

A controvérsia começou quando o President anunciou que estava banindo três veículos, acusando-os de divulgar "fake news" e mentiras sobre sua equipe. No dia seguinte, repórteres desses veículos notaram que seus crachás de entrada na Casa Branca haviam sido desativados. Em resposta, as cinco redes que compõem o pool de TV (CNN, ABC, CBS, Fox News e NBC) decidiram, em comunicado conjunto, que o pool televisivo deixaria de cobrir eventos designados como cobertura de pool do President.

Reações e desdobramentos

O President reagiu ao processo chamando os veículos de "Third Rate Clowns" e "Crooked and Corrupt Press" em publicações na plataforma Truth Social, e afirmou que sua equipe apresentaria recurso. A Casa Branca lançou também um canal de transmissão contínua no YouTube chamado Trump TV, que reúne — segundo a descrição do canal — os principais momentos da administração.

Em pelo menos um evento em que a logística não dependia do pool, não houve problema de captação.

Contexto recente de restrições

Segundo a BBC, a disputa ocorre após uma medida da administração, em fevereiro, de assumir o controle do press pool, que até então era gerido pela White House Correspondents’ Association. No mesmo mês, a Casa Branca proibiu repórteres e fotógrafos da Associated Press de acessarem espaços com acesso limitado — como a Sala Oval e o Air Force One — em um caso relacionado ao uso do termo “Gulf of Mexico”; a Associated Press entrou com ação judicial, cujo processo segue em andamento.

O episódio reforça a centralidade do pool nas relações entre a Presidência e a imprensa e elevou a disputa a um conflito que inclui medidas administrativas, ações judiciais e mudanças nas fontes oficiais de transmissão.

Fonte: BBC News.