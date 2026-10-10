Ataque a aeroporto em Riad deixa ao menos 12 mortos e 309 feridos, diz autoridade saudita

Ao menos 12 mortos e 309 feridos; operações no King Khalid International Airport, em Riad, foram suspensas, diz autoridade

Ao menos 12 pessoas morreram e 309 ficaram feridas em um ataque contra o aeroporto International da capital saudita Riad, informaram autoridades locais, segundo a BBC.

A Saudi Civil Aviation Authority disse que entre as vítimas há quatro sauditas e dois cidadãos de Bangladeshi; Egito, Jordânia, Palestine, Sudão, Síria e Estados Unidos tiveram um cidadão morto cada. As operações no King Khalid International Airport foram suspensas.

Vítimas, socorro e impacto nos voos

Mais de uma dezena de ambulâncias foram vistas correndo para o aeroporto, de acordo com a Reuters, citada pela BBC. O rastreador de voos Flightradar indicou que todos os voos para Riad foram desviados ou cancelados, e várias companhias da região anunciaram cancelamentos — a Kuwait Airways citou a “situação de segurança”.

Um fonte médica ouvida pela AFP disse que médicos foram convocados a hospitais para lidar com a situação e que lhes informaram tratar-se de uma “situação de emergência séria”.

Testemunhas e comunicações oficiais

Uma testemunha que afirmou estar no terminal doméstico disse à Reuters que viu o portão 401 atingido e “pessoas feridas à minha frente”, acrescentando que “todos estavam correndo”, segundo a BBC. A embaixada dos EUA disse estar “ciente de ataques” e pediu que norte-americanos evitassem a área.

O que a Saudi-led coalition descreveu como um projétil também caiu nas proximidades do King Fahd International Airport, em Dammam, no leste da Arábia Saudita, informou a coalizão, segundo a BBC.

Contexto

O ataque ocorre dias após os houthis do Iêmen terem reivindicado ataques semelhantes a hubs aeroportuários, segundo a BBC. A reportagem lembra que, um dia antes, autoridades haviam dito que três sauditas, incluindo um piloto, foram mortos em dois ataques ao mesmo aeroporto que foram atribuídos pelos governos aos houthis, que são descritos pela matéria como apoiados pelo Irã. Em ataques anteriores nos dias 6 e 7 de outubro, outras três pessoas haviam sido mortas, segundo a BBC.

A reportagem também assinala que os confrontos entre as forças do governo iemenita apoiadas pela Arábia Saudita e os houthis se intensificaram recentemente, e que os houthis dizem atacar a Arábia Saudita em retaliação ao apoio saudita ao governo do Iêmen. A matéria cita ainda movimentações estratégicas na costa do Mar Vermelho e ações desde 2015 envolvendo uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, conforme relatado pela BBC.