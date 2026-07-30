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Scania sai da pista e para no canteiro central da BR-163

Scania sai da pista e para no canteiro central da BR-163

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Scania sai da pista e para no canteiro central da BR-163
Scania sai da pista e para no canteiro central da BR-163

Por Diego Cavalcante

Atualizado em

Uma carreta Scania saiu da pista e parou no canteiro central da BR-163, na altura do km 194, entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste, na manhã desta quinta-feira (30).

Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido. O veículo permaneceu no canteiro central após deixar a pista.

Equipes da concessionária responsável pelo trecho seriam acionadas para realizar a sinalização da via e providenciar a remoção da carreta.

Motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção devido à presença do veículo às margens da rodovia.

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