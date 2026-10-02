TV Brasil exibe Duelo de Guitarras com trajetória do guitarrista Roger Oliveira

Episódio de Duelo de Guitarras apresenta a Carrera do carioca Roger Oliveira e vai ao ar na TV Brasil no sábado, dia 3/10, às 13h30, segundo o CGN.

Um episódio inédito do reality musical Duelo de Guitarras vai mostrar a trajetória do guitarrista carioca Roger Oliveira. A informação é do CGN, que detalha a participação do músico no programa exibido pela TV Brasil.

Trajetória de Roger Oliveira

De acordo com o CGN, Roger é guitarrista há 25 anos. Ele iniciou a prática do instrumento na adolescência, tocando violão na igreja aos 15 anos; pouco depois ganhou da avó a primeira Guitarras, que mantém até hoje. O interesse se intensificou quando a mãe lhe deu um disco do Dire Straits, o que o levou a dedicar-se cada vez mais ao instrumento. Além da atividade como músico, Roger também trabalha com conserto e manutenção de guitarras.

Participação no reality

No programa, Roger diz não se considerar competitivo e aceitou o convite para falar sobre o que gosta, segundo o CGN. Nas fases relatadas pela fonte, ele enfrentou Pedro Hills no rock clássico, depois duelou com Lui Rabello em ritmos xote/baião e voltou a duelar com Pedro na semifinal, escolhendo bossa nova/jazz enquanto Pedro optou pelo blues. O episódio também registra um encontro de Roger com o veterano Victor Biglione, com quem fez um solo.

Formado do programa e exibição

O CGN descreve Duelo de Guitarras como um reality de 16 episódios com seis participantes que tocam estilos diversos. O Formado foi criado por Julio Carvana e dirigido por Marcio Vianna; o apresentador é o guitarrista Dimi. Os jurados e mentores são Navalha Carrera e João Gaspar. Segundo a fonte, a avaliação inclui técnica e precisão com pontuação de 5 e 10 pontos, e também emoção e criatividade com as mesmas pontuações.

O reality mostra a convivência dos guitarristas numa casa com estúdio, workshops e atividades coletivas; os eliminados permanecem na casa para apoiar os finalistas. O programa também inclui desafios aleatórios para tirar os participantes da zona de conforto, como executar solos sem palheta ou com apenas parte das cordas, conforme relatado pelo CGN. O apresentador Dimi resumiu a proposta do programa dizendo: “essa é uma competição onde um guitarrista vence, mas ninguém sai perdendo”.