Resultado do Dia de Sorte 1309: confira os números sorteados em 28/09 e veja se você foi premiado

O sorteio do concurso 1309 da loteria Dia de Sorte foi realizado na noite desta segunda-feira, dia 28 de setembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A expectativa em torno do concurso mobilizou milhares de participantes em todo o país.

O procedimento foi conduzido pela Caixa Econômica Federal e transmitido ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube, assegurando total transparência para quem acompanhava o evento. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, os números sorteados foram: 24, 06, 25, 31, 26, 12 e 29, com o Mês da Sorte sendo Maio.

Como funciona a premiação do Dia de Sorte

O Dia de Sorte é conhecido por oferecer probabilidades mais acessíveis em comparação a outras modalidades de loteria da Caixa. Na aposta simples, a chance de acertar os sete números sorteados e levar o prêmio principal é de 1 em 2,6 milhões.

Além da faixa principal, o jogo premia quem acerta seis, cinco ou quatro números, além do Mês da Sorte. Para quem deseja tentar a sorte novamente, o próximo concurso, de número 1310, será sorteado nesta terça-feira, dia 29, a partir das 21h.

Dicas e estratégias para suas apostas

Muitos jogadores utilizam métodos variados para compor suas apostas. Entre as práticas mais comuns estão a distribuição equilibrada entre números pares e ímpares, a análise estatística de Resultado anteriores e o uso da famosa Surpresinha, que gera os números automaticamente.

Outras opções incluem o bolão, que permite dividir o custo de apostas maiores, o desdobramento, para ampliar as combinações, e a Teimosinha, ideal para quem prefere repetir a mesma sequência em vários Concurso consecutivos.

Transparência e onde conferir os Resultado

A Caixa mantém todas as etapas do sorteio abertas ao público através de suas plataformas oficiais. É importante lembrar que as apostas para o próximo concurso podem ser realizadas tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto diretamente pelo site oficial da Caixa.

Os dados recentes mostram variações frequentes, com alguns Concurso acumulando e outros premiando apostadores sortudos em diferentes faixas de acerto.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o Dia de Sorte

Qual foi o Mês da Sorte sorteado no concurso 1309?

O Mês da Sorte sorteado foi Maio (05).

Qual é a probabilidade de ganhar o prêmio máximo?

Na aposta simples, a probabilidade de acertar os sete números é de 1 em 2.629.575.

Quando ocorre o próximo sorteio?

O próximo concurso, de número 1310, está previsto para esta terça-feira, dia 29 de setembro, às 21h.

Onde posso realizar minhas apostas?

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site oficial da Caixa.

Como é feita a transmissão dos sorteios?

Os sorteios ocorrem no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.