✨Uma verdadeira explosão de sabor 🍓🍫 🍰✨

A Divino Sabor Confeitaria Artesanal estará presente na PRINCIPAL Praça de Alimentação da Expobira trazendo muitas delícias e qualidade, como todos já conhecem 😍

Teremos diversos sabores irresistíveis, preparados com muito carinho para você aproveitar enquanto curte a feira, os shows e todas as atrações do evento.

Além de todas essas delícias, estaremos fazendo nossos ESPETOS NA HORA!❤️

📍 Local: Principal Praça de Alimentação – Quase em frente ao mercado mamborê.

Venha experimentar nossos doces especiais e adoçar ainda mais sua visita! 💕🍫🍓

Esperamos você! ✨🍰💕

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes