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✨Uma verdadeira explosão de sabor 🍓🍫 🍰✨
A Divino Sabor Confeitaria Artesanal estará presente na PRINCIPAL Praça de Alimentação da Expobira trazendo muitas delícias e qualidade, como todos já conhecem 😍
Teremos diversos sabores irresistíveis, preparados com muito carinho para você aproveitar enquanto curte a feira, os shows e todas as atrações do evento.
Além de todas essas delícias, estaremos fazendo nossos ESPETOS NA HORA!❤️
📍 Local: Principal Praça de Alimentação – Quase em frente ao mercado mamborê.
Venha experimentar nossos doces especiais e adoçar ainda mais sua visita! 💕🍫🍓
Esperamos você! ✨🍰💕
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