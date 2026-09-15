Último ciclone extratropical do inverno no Brasil tem data prevista: saiba quais estados devem ser atingidos por temporais

O Brasil se prepara para a chegada do último ciclone extratropical deste inverno, um sistema que promete trazer instabilidades climáticas significativas para diversas regiões brasileiras.

A formação de um novo ciclone extratropical está sendo monitorada pelos modelos meteorológicos, com previsão de ocorrer próximo ao Uruguai. De acordo com a previsão, o fenômeno deve organizar uma frente fria capaz de provocar chuvas volumosas e temporais, marcando a última semana do inverno no país.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a expectativa é que o sistema ganhe força entre o próximo domingo (20) e a segunda-feira (21). A chegada ocorre justamente no período de transição para a primavera, que tem início oficial na terça-feira (22).

Estados sob alerta de temporais

O risco de tempo severo inclui a combinação de chuvas intensas, fortes rajadas de vento, raios e a possibilidade de queda de granizo.

As áreas que devem ficar em atenção incluem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, o sul de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o sul do Espírito Santo. O potencial para eventos mais severos está concentrado principalmente nos estados da região Sul.

Dinâmica e possíveis mudanças na previsão

A trajetória do sistema indica que as instabilidades devem atingir primeiramente o Sul do Brasil, avançando posteriormente em direção ao Sudeste e a partes do Centro-Oeste. Esse movimento ocorre após um fim de semana que já registrou volumes elevados de chuva em várias dessas localidades.

É importante ressaltar que, segundo a Climatempo, a previsão ainda pode sofrer alterações significativas. Como a formação do ciclone está alguns dias à frente, a posição exata e a intensidade do fenômeno devem ser refinadas nas próximas atualizações dos modelos meteorológicos.

O que esperar nos próximos dias

A atmosfera brasileira atravessa um período de transição, o que torna o padrão de chuvas mais variável. A tendência atual aponta para o aumento da umidade em áreas do Brasil Central, além da influência direta da frente fria que se desloca pelo território nacional.

Perguntas frequentes sobre o ciclone

Quando o ciclone deve chegar ao Brasil? A previsão é de formação entre domingo (20) e segunda-feira (21).

Quais estados estão na rota do sistema? O alerta abrange nove estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e sul do Espírito Santo.

Por que a previsão pode mudar? Como o ciclone se formará apenas no fim de semana, os modelos meteorológicos ainda podem ajustar a trajetória e a intensidade do fenômeno.

Quais os principais riscos meteorológicos? O sistema pode trazer chuva volumosa, fortes rajadas de vento, grande quantidade de raios e possibilidade de granizo.

Este é o último evento do inverno? Sim, a previsão é de que este seja o último ciclone extratropical a atuar no Brasil antes da chegada oficial da primavera, em 22 de setembro.