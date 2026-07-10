🍓✨ ÚLTIMO DIA DA EXPOBIRA! ✨🍫

Ainda dá tempo de garantir as delícias da Divino Sabor Confeitaria Artesanal! 💖

🍰 Festival de Fatias

🍓 Morango com Chocolate

🍇 Uva com Chocolate

🤎 Brownie Recheado

Passe no nosso espaço e aproveite o último dia da festa com muito sabor e aquele doce especial que conquista todo mundo! 😍

📍 Esperamos você na Expobira! Não deixe para depois, porque hoje é a última oportunidade! 💕

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