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🍓✨ ÚLTIMO DIA DA EXPOBIRA! ✨🍫
Ainda dá tempo de garantir as delícias da Divino Sabor Confeitaria Artesanal! 💖
🍰 Festival de Fatias
🍓 Morango com Chocolate
🍇 Uva com Chocolate
🤎 Brownie Recheado
Passe no nosso espaço e aproveite o último dia da festa com muito sabor e aquele doce especial que conquista todo mundo! 😍
📍 Esperamos você na Expobira! Não deixe para depois, porque hoje é a última oportunidade! 💕
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