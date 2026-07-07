Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na manhã deste sábado (20) n…

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Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na manhã deste sábado (20) na BR-369. A colisão mobilizou equipes de resgate, que foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência.
Imagens feitas no local mostram os veículos com danos consideráveis, além de destroços espalhados pela pista. As condições climáticas eram de chuva no momento do acidente, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pela rodovia.
Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.
Breve mais informações.
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