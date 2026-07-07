GOTRAN intensifica fiscalização na Região Norte de Cascavel e confecciona 49 autos de infração

O Pelotão de Trânsito do 6º Batalhão da Polícia Militar, por meio do GOTRAN, realizou nesta segunda-feira (6) uma operação de fiscalização na Região Norte de Cascavel. A ação contou com patrulhamento ostensivo e bloqueios em pontos estratégicos, com o objetivo de coibir infrações de trânsito e retirar de circulação veículos em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Durante a operação, os policiais confeccionaram 49 autos de infração de trânsito. Ao todo, 12 pessoas e oito veículos foram abordados pelas equipes.

Entre as irregularidades constatadas, um motociclista foi flagrado conduzindo o veículo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. A fiscalização também resultou no recolhimento de uma motocicleta.

Segundo a Polícia Militar, ações como esta buscam reforçar a segurança viária, promover a conscientização dos condutores e contribuir para a redução de acidentes e irregularidades nas vias de Cascavel.