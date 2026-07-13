Um acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (10) em Ubiratã. Um veícu…

Um acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (10) em Ubiratã. Um veículo VW Gol de cor branca descia pela Avenida Nilza de Oliveira Pepino quando o motorista perdeu o controle da direção, atingiu a cerca de proteção do Bosque Municipal e acabou invadindo a área interna do espaço público.

Conforme imagens recebidas pelo Portal Ubiratã Online, o impacto destruiu parte da estrutura metálica da cerca. Após a colisão, o veículo seguiu pela área gramada e parou já dentro do bosque.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as causas do acidente, nem sobre o estado de saúde do condutor ou a existência de feridos. As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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