Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (18), por volta das 15h, na rodovia PR-180, entre os municípios de Quarto Centenário e Nova Aurora.

De acordo com as informações, um caminhão seguia pela rodovia quando uma carreta teria iniciado uma ultrapassagem. No sentido contrário vinha um ônibus e, para evitar uma colisão frontal de grandes proporções, o motorista do caminhão precisou desviar para o acostamento.

Após sair da pista, o veículo entrou em uma plantação às margens da rodovia. Com a força do impacto, a cabine acabou se desprendendo da estrutura do caminhão.

Apesar da gravidade da ocorrência e dos danos registrados no veículo, o caminhoneiro não sofreu ferimentos. Equipes de atendimento foram acionadas, mas ele recusou encaminhamento médico.

A cena chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local, principalmente pela manobra realizada pelo condutor, que evitou uma possível tragédia envolvendo os veículos. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Aa informações são do Goionews

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