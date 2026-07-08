Ouro Preto faz aniversário e prova que nem toda riqueza acaba em CPI

Nesta quarta-feira (8), Ouro Preto celebra mais um aniversário carregando um título que poucas cidades no mundo podem ostentar: o de um dos maiores símbolos da história brasileira. Com ruas de pedra, casarões coloniais e igrejas monumentais, o município mineiro continua atraindo visitantes interessados em conhecer de perto um dos cenários mais importantes da formação do país.

O ouro que mudou o Brasil

Ouro Preto ganhou protagonismo durante o ciclo do ouro, nos séculos XVII e XVIII, quando se transformou no principal centro econômico da colônia portuguesa. A riqueza extraída das minas impulsionou o crescimento da cidade e ajudou a financiar parte da Coroa Portuguesa. O ouro praticamente desapareceu com o passar dos anos, mas as ladeiras permaneceram intactas para lembrar qualquer turista de que beleza também exige um certo preparo físico.

Berço de momentos históricos

O município também entrou para a história por ter sido palco da Inconfidência Mineira, movimento que buscou a independência do Brasil do domínio português e teve Tiradentes como seu personagem mais conhecido. A cidade preserva monumentos, museus e construções que ajudam a contar esse período marcante da história nacional.

Patrimônio que atravessa gerações

Em 1980, Ouro Preto tornou-se a primeira cidade brasileira reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O conjunto arquitetônico, aliado às obras de artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde, faz do município um dos principais destinos do turismo histórico no país.

Mais de três séculos depois, Ouro Preto segue lembrando que a riqueza mineral ajudou a construir parte da história do Brasil. E, convenhamos, se ainda existisse ouro brotando por ali, provavelmente já teria fila, taxa, aplicativo para agendar a extração e alguém vendendo curso de “como enriquecer nas minas em apenas sete dias”.