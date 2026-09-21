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Um grave acidente de trânsito foi registrado neste domingo (20), em uma estrada rural do município de Nova Aurora.
De acordo com as informações iniciais, uma caminhonete capotou no local. O acidente resultou em uma vítima fatal.
As circunstâncias do capotamento e a identidade da vítima ainda não foram divulgadas.
O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.
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