🚨 HOMEM COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO É DETIDO NO CENTRO DE UBIRATÃ

A Polícia Militar cumpriu, na tarde deste domingo (20), um mandado de prisão contra um homem de 46 anos, no Centro de Ubiratã.

Segundo a PM, o homem foi localizado durante patrulhamento da equipe de Rádio Patrulha. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Ubiratã pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Ainda conforme a Polícia Militar, restavam 19 anos e 8 meses de pena a serem cumpridos.

O homem recebeu voz de prisão e, após os procedimentos necessários, foi encaminhado ao sistema penitenciário para o cumprimento da pena.

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