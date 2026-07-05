Um homem investigado pelo roubo de um veículo no distrito de Bourbônia, em Barbo…

Um homem investigado pelo roubo de um veículo no distrito de Bourbônia, em Barbosa Ferraz, foi preso nesta terça-feira (23) durante uma ação integrada das polícias Civil e Militar de Barbosa Ferraz e Iretama.

Segundo a Polícia Civil, além do roubo, o suspeito também é investigado por adulterar a placa do veículo após o crime, fato ocorrido em Iretama.

Com o avanço das investigações, os policiais civis da Delegacia de Iretama identificaram a participação do homem e efetuaram a prisão. A polícia não divulgou o modelo do veículo roubado nem a data em que o crime aconteceu.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao Depen, onde permanece à disposição da Justiça.

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