Um homem investigado pelo roubo de um veículo no distrito de Bourbônia, em Barbo…

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Um homem investigado pelo roubo de um veículo no distrito de Bourbônia, em Barbosa Ferraz, foi preso nesta terça-feira (23) durante uma ação integrada das polícias Civil e Militar de Barbosa Ferraz e Iretama.
Segundo a Polícia Civil, além do roubo, o suspeito também é investigado por adulterar a placa do veículo após o crime, fato ocorrido em Iretama.
Com o avanço das investigações, os policiais civis da Delegacia de Iretama identificaram a participação do homem e efetuaram a prisão. A polícia não divulgou o modelo do veículo roubado nem a data em que o crime aconteceu.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao Depen, onde permanece à disposição da Justiça.
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