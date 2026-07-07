Um homem morreu carbonizado na tarde de quinta-feira (18), em Curitiba, após sof…

Um homem morreu carbonizado na tarde de quinta-feira (18), em Curitiba, após sofrer uma forte descarga elétrica em uma caixa subterrânea de alta tensão localizada nos fundos do Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no bairro Jardim Botânico.

De acordo com informações divulgadas por veículos de comunicação da capital e pela Polícia Militar, a principal suspeita é de que a vítima tentava furtar cabos elétricos quando recebeu uma descarga de aproximadamente 13 mil volts. O choque provocou um incêndio, e o corpo foi encontrado entre os fios energizados.

Alunos da universidade perceberam fumaça e chamas saindo da estrutura e acionaram a segurança do campus. Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram aguardar o desligamento da rede elétrica para realizar o atendimento.

No local, foram encontrados uma mochila e pertences pessoais. Há ainda a suspeita de que uma segunda pessoa participava da ação e tenha fugido antes da chegada das equipes. O caso será investigado pela Polícia Científica e pela Polícia Civil, que trabalham para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

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