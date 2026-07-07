Coca-Cola, Tesla e eBay pedem para EUA não cobrarem tarifa de produtos brasileiros

Empresas americanas, como a gigante de bebidas Coca-Cola, a montadora de Elon Musk Tesla e o site de vendas de usados eBay recomendaram, no último dia 1º de julho, a não adoção de tarifas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Os comentários foram enviados ao Departamento de Comércio americano (USTR, na sigla em inglês), que solicitou comentários das companhias do país.

De acordo com essas companhias, as tarifas poderiam prejudicar o fornecimento, a produção e o comércio de seus itens em solo americano.

A Coca-Cola solicitou que o departamento mantivesse a isenção para insumos de laranja do Brasil, e que acrescentasse uma exclusão equivalente ou regime de transição para insumos de limão, utilizados na fabricação de suas bebidas.

A tributação adicional, afirma a Coca, “poderia provocar interrupções nas cadeias de suprimentos” e “elevaria os custos de produção no país”. A fabricante de bebidas solicita ainda que, qualquer que seja a decisão do USTR, “seja direcionada e operacionalmente viável, de forma a alcançar esses objetivos sem causar interrupções desnecessárias à indústria americana de alimentos e bebidas”.

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Corinthia Mes