Um vendedor viveu momentos de tensão durante um roubo registrado na rodovia PR-1…

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Um vendedor viveu momentos de tensão durante um roubo registrado na rodovia PR-180, entre Quarto Centenário e Goioerê. Ele conduzia uma van carregada com diversos produtos, entre eles cigarros nacionais, isqueiros e outras mercadorias, quando foi interceptado por um automóvel ocupado por dois criminosos.
Sob ameaça de arma de fogo, a vítima foi obrigada a dirigir a van até uma área rural. No local, os assaltantes tentaram abrir o compartimento de carga, mas não conseguiram devido ao sistema de segurança e ao bloqueio eletrônico remoto instalado no veículo.
Sem conseguir acessar a carga, os criminosos colocaram o motorista em um veículo preparado para o transporte de contrabando, equipado apenas com o banco do condutor, e o abandonaram na área urbana de Goioerê. A Polícia Militar foi acionada imediatamente.
Com o auxílio do monitoramento eletrônico, equipes da Polícia Militar de Moreira Sales localizaram a van abandonada próxima a uma plantação de eucalipto, no município de Moreira Sales.
O veículo foi recuperado juntamente com a carga e encaminhado, por meio de guincho, à Delegacia de Polícia de Goioerê, onde serão realizadas as investigações para identificar e localizar os autores do crime.
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