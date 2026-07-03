Gaeco cumpre mandados em Cascavel na Operação Iter Occultum, que investiga a atuação de organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas

O Núcleo de Cascavel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, com o apoio da Polícia Militar, deflagrou nesta sexta-feira, 3 de julho de 2026, a Operação Iter Occultum, que apura a prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas por integrantes de um grupo que atua na região de Cascavel. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar e de busca pessoal em cinco endereços no município vinculados aos investigados.

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As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo das Garantias da 3ª Vara Criminal de Cascavel. Além das medidas de busca, para descapitalizar o grupo investigado, foi determinado o bloqueio de contas bancárias e de ativos financeiros dos envolvidos, bem como o sequestro de dois veículos, uma BMW e um Volkswagen Up. Também foi apreendido o montante de R$ 32.138,00 em dinheiro.

Investigações – As apurações tiveram início após uma prisão em flagrante ocorrida na noite de 17 de janeiro de 2026. Na ocasião, foi localizado um depósito contendo mais de uma tonelada de maconha em um imóvel no bairro Parque São Paulo, em Cascavel. No local, as equipes policiais também apreenderam veículos — entre eles uma caminhonete clonada com alerta de roubo/furto —, peças de motores com numeração suprimida, balança de precisão, radiocomunicador, telefones celulares e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas.

Com o aprofundamento das investigações, ficou evidenciada também a atuação criminosa de outros três homens. Segundo o apurado, o grupo atuava de forma organizada na prática de tráfico de drogas, receptação e outros crimes.

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Fonte: MPPR