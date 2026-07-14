Uma mulher de 37 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manh…

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Uma mulher de 37 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (10), na BR-369, no trecho entre os municípios de Jandaia do Sul e Bom Sucesso, no Vale do Ivaí.
A colisão envolveu um caminhão carregado com cereais, pertencente a uma empresa da cidade de Rolândia, e um veículo Fiat Siena com placas de Marumbi. De acordo com as informações preliminares, a motorista do automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Defesa Civil foram acionadas e se deslocaram rapidamente para a ocorrência, mas, ao chegarem, constataram o óbito da vítima.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. O trânsito na rodovia apresentou lentidão durante o atendimento da ocorrência e os trabalhos de perícia.
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