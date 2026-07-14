Uma mulher de 37 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manh…

Uma mulher de 37 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (10), na BR-369, no trecho entre os municípios de Jandaia do Sul e Bom Sucesso, no Vale do Ivaí.

A colisão envolveu um caminhão carregado com cereais, pertencente a uma empresa da cidade de Rolândia, e um veículo Fiat Siena com placas de Marumbi. De acordo com as informações preliminares, a motorista do automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Defesa Civil foram acionadas e se deslocaram rapidamente para a ocorrência, mas, ao chegarem, constataram o óbito da vítima.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. O trânsito na rodovia apresentou lentidão durante o atendimento da ocorrência e os trabalhos de perícia.

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