Uma mulher viveu momentos de terror durante uma viagem de ônibus que seguia de F…

Uma mulher viveu momentos de terror durante uma viagem de ônibus que seguia de Foz do Iguaçu para São Paulo, na manhã desta segunda-feira (22). Um homem de 38 anos foi detido, acusado de importunação sexual, após colocar a mão dentro da calça da passageira.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava sentada ao lado do suspeito e dormia quando foi surpreendida pela ação. O homem teria se aproveitado do momento de vulnerabilidade para tocá-la sem consentimento.

Ao acordar, a mulher pediu ajuda imediatamente aos demais passageiros e ao motorista. A PM foi acionada e realizou a detenção do acusado em Corbélia.

Ainda conforme os policiais, ao ser questionado sobre o motivo do ato, o homem afirmou que achou que a mulher “estava gostando”.

Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Cascavel, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. A vítima também compareceu à unidade para formalizar a denúncia.

O caso será investigado como importunação sexual.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes