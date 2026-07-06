Uma mulher viveu momentos de terror durante uma viagem de ônibus que seguia de F…

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Uma mulher viveu momentos de terror durante uma viagem de ônibus que seguia de Foz do Iguaçu para São Paulo, na manhã desta segunda-feira (22). Um homem de 38 anos foi detido, acusado de importunação sexual, após colocar a mão dentro da calça da passageira.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava sentada ao lado do suspeito e dormia quando foi surpreendida pela ação. O homem teria se aproveitado do momento de vulnerabilidade para tocá-la sem consentimento.
Ao acordar, a mulher pediu ajuda imediatamente aos demais passageiros e ao motorista. A PM foi acionada e realizou a detenção do acusado em Corbélia.
Ainda conforme os policiais, ao ser questionado sobre o motivo do ato, o homem afirmou que achou que a mulher “estava gostando”.
Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Cascavel, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. A vítima também compareceu à unidade para formalizar a denúncia.
O caso será investigado como importunação sexual.
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