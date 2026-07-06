minivan de luxo roda mais de 700 km sem parar

A Leapmotor, montadora parceira da Stellantis, apresentou globalmente a D99, sua primeira minivan eletrificada com capacidade para sete ocupantes. Disponível nas versões elétrica e ultra-híbrida, o modelo traz tração nas quatro rodas e baterias integradas diretamente ao monobloco, tecnologia que melhora a estabilidade e a segurança. O veículo conta com recarga rápida capaz de recuperar de 30% a 80% da energia em 15 minutos.

Autonomia e recarga em alta voltagem

A nova minivan utiliza a plataforma D e oferece duas opções de motorização. A versão totalmente elétrica (BEV) possui bateria de 115 kWh e autonomia superior a 700 quilômetros com uma única carga. Na configuração elétrica com sistema de 1000V e 460 kW, o motorista consegue adicionar 350 quilômetros de rodagem em apenas 15 minutos.

Já a variante ultra-híbrida (REEV) vem equipada com bateria de 80,3 kWh, permitindo rodar até 480 quilômetros utilizando apenas o modo elétrico. O sistema de arrefecimento das baterias teve o número de componentes reduzido em 70%, o que aliviou o peso do conjunto em sete quilos e liberou 30% mais espaço interno na comparação com sistemas tradicionais.

O interior da Leapmotor D99 aposta em acabamento premium, bancos com função de massagem e tecnologia Zero Gravity para ampliar o conforto dos passageiros. Foto: Divulgação/Leapmotors/Site Oficial. Desenvolvida sobre a nova plataforma D, a Leapmotor D99 será oferecida em versões elétrica e ultra-híbrida, com autonomia de até 700 quilômetros na configuração 100% elétrica. Foto: Divulgação/Leapmotors/Site Oficial. Com configuração para sete lugares e diversas opções de ajuste dos assentos, a Leapmotor D99 foi projetada para oferecer uma experiência de viagem focada em luxo, espaço e tecnologia. Foto: Divulgação/Leapmotors/Site Oficial. A cabine da D99 reúne recursos como tela de entretenimento para os ocupantes traseiros, iluminação ambiente personalizável e sistema de som com tecnologia Dolby Atmos. Foto: Divulgação/Leapmotors/Site Oficial. A Leapmotor D99 tem visual imponente, portas laterais deslizantes e proposta voltada ao segmento de minivans de luxo para até sete ocupantes. Foto: Divulgação/Leapmotors/Site Oficial.

Conforto modular e telas integradas

Por dentro, o modelo adota a configuração de assentos 2-2-3. Os bancos centrais contam com revestimento premium, funções de massagem e a tecnologia Zero Gravity para melhorar a circulação e reduzir o cansaço. Ao abrir as portas laterais corrediças elétricas, as poltronas do meio se movem sozinhas para facilitar o acesso à terceira fileira. Esses assentos do meio também giram 90 graus para as laterais e aceitam a instalação de uma mesa central. Na última fileira, os encostos reclinam até 180 graus, transformando-se em cama.

O painel dianteiro ostenta uma central multimídia de 50 polegadas com inteligência artificial e comandos de voz que identificam o tom de voz de crianças para bloquear janelas e portas. Para os passageiros de trás, há uma tela retrátil de 21,4 polegadas no teto. A cabine traz ainda gerador de oxigênio integrado, som Dolby Atmos com 23 alto-falantes, teto solar de 1,40 m² e compartimento climatizado para oito garrafas que funciona por até 24 horas após o carro ser desligado. O porta-malas leva 706 litros, subindo para 2.890 litros com a terceira fileira rebatida eletricamente.

Segurança monitorada e suspensão inteligente

A condução é assistida por uma suspensão a ar inteligente com bolsas de câmara dupla, interligada a sensores que leem as condições do asfalto em tempo real para ajustar o amortecimento. Na parte de segurança física, a minivan vem de fábrica com 11 airbags, incluindo bolsas de cortina laterais com 2,5 metros de comprimento.

Controlado pelo chip Qualcomm 8797 e tecnologia LiDAR (sensores a laser de alta precisão), o veículo reúne 44 funções de assistência ao motorista, como frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e alerta de tráfego cruzado traseiro. O sistema de estacionamento remoto permite manobrar o carro para fora de vagas apertadas pelo celular. Quando estacionado, câmeras gravam automaticamente batidas ou riscos na lataria e enviam alertas ao smartphone do proprietário.