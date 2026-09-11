Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Uma novidade que eu estava MUITO ansiosa para trazer para vocês. ✨
Agora o Studio também contará com a tecnologia LED para extensão de cílios. 🤎
Esse é só o começo… estou preparando tudo com muito cuidado para trazer essa nova experiência para os meus atendimentos, unindo tecnologia, técnica e personalização em cada procedimento.
E claro que vocês acompanhariam esse momento comigo desde o unboxing. 🥹✨
Quem aí ficou curiosa para conhecer essa técnica de perto? 👀
#ciliosubirata #extensaodecilios #ledsystem #asmr
Source link
More: The Global Track