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Uma novidade que eu estava MUITO ansiosa para trazer para vocês.

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Uma novidade que eu estava MUITO ansiosa para trazer para vocês. ✨

Agora o Studio também contará com a tecnologia LED para extensão de cílios. 🤎

Esse é só o começo… estou preparando tudo com muito cuidado para trazer essa nova experiência para os meus atendimentos, unindo tecnologia, técnica e personalização em cada procedimento.

E claro que vocês acompanhariam esse momento comigo desde o unboxing. 🥹✨

Quem aí ficou curiosa para conhecer essa técnica de perto? 👀

#ciliosubirata #extensaodecilios #ledsystem #asmr

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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