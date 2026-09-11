Fenômeno do vôlei: Mubarak Musa, atleta de 13 anos e 2,10m, se destaca na seleção do Catar

A ascensão meteórica de Mubarak Musa, o jovem gigante de 2,10m que está revolucionando a seleção de vôlei do Catar com apenas 13 anos de idade

No mundo do esporte, raramente vemos talentos que desafiam as expectativas físicas de forma tão precoce. O jovem Mubarak Musa Thiik Madut está chamando a atenção de especialistas e torcedores ao redor do globo por sua trajetória singular na seleção masculina de vôlei do Catar.

Com apenas 13 anos de idade, o atleta impressiona pela estatura de 2,10m e por suas habilidades técnicas refinadas dentro de quadra. O desempenho do jogador tem sido um dos pontos altos de sua equipe, conforme informação divulgada pelo ge.

Desempenho no Campeonato Asiático

O jovem ponteiro foi o protagonista da equipe, alcançando a marca de 40 pontos em suas três partidas disputadas no torneio.

O momento de maior brilho individual ocorreu no confronto contra a Coreia do Sul, ocasião em que o atleta marcou 17 pontos. A performance de Mubarak, mesmo diante da derrota coletiva, reforça seu status como uma das maiores promessas do vôlei asiático na atualidade.

Origem e trajetória no esporte

Mubarak Musa nasceu no dia 24 de novembro de 2012, no Sudão do Sul. Para representar o Catar oficialmente, o jovem passou pelo processo de naturalização. Sua intimidade com o esporte não se limita apenas às quadras de vôlei tradicional, visto que ele também possui histórico vitorioso em outras modalidades.

O atleta já figura como medalhista de bronze no Campeonato Asiático sub-18 de vôlei de praia, demonstrando uma versatilidade rara para alguém com a sua idade e porte físico. Sua presença na seleção principal do Catar, mesmo sendo tão jovem, mostra a confiança da comissão técnica em seu potencial.

FAQ: Perguntas frequentes sobre Mubarak Musa

Qual a idade e altura de Mubarak Musa?

Mubarak Musa tem 13 anos e mede 2,10m de altura.

Onde nasceu o jogador?

O atleta nasceu no Sudão do Sul, no dia 24 de novembro de 2012, e se naturalizou catari.

Qual a posição de Mubarak na seleção?

Ele atua como ponteiro na seleção principal de vôlei do Catar.

Como foi o desempenho dele no Campeonato Asiático de 2026?

Mubarak foi o destaque da seleção, somando 40 pontos ao longo de três partidas na fase de grupos.

Ele joga apenas vôlei de quadra?

Não, o jovem também já conquistou medalha de bronze no Campeonato Asiático sub-18 de vôlei de praia.