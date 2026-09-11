Fenômeno do vôlei: Mubarak Musa, atleta de 13 anos e 2,10m, se destaca na seleção do Catar

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No mundo do esporte, raramente vemos talentos que desafiam as expectativas físicas de forma tão precoce. O jovem Mubarak Musa Thiik Madut está chamando a atenção de especialistas e torcedores ao redor do globo por sua trajetória singular na seleção masculina de vôlei do Catar.
Com apenas 13 anos de idade, o atleta impressiona pela estatura de 2,10m e por suas habilidades técnicas refinadas dentro de quadra. O desempenho do jogador tem sido um dos pontos altos de sua equipe, conforme informação divulgada pelo ge.
O jovem ponteiro foi o protagonista da equipe, alcançando a marca de 40 pontos em suas três partidas disputadas no torneio.
O momento de maior brilho individual ocorreu no confronto contra a Coreia do Sul, ocasião em que o atleta marcou 17 pontos. A performance de Mubarak, mesmo diante da derrota coletiva, reforça seu status como uma das maiores promessas do vôlei asiático na atualidade.
Mubarak Musa nasceu no dia 24 de novembro de 2012, no Sudão do Sul. Para representar o Catar oficialmente, o jovem passou pelo processo de naturalização. Sua intimidade com o esporte não se limita apenas às quadras de vôlei tradicional, visto que ele também possui histórico vitorioso em outras modalidades.
O atleta já figura como medalhista de bronze no Campeonato Asiático sub-18 de vôlei de praia, demonstrando uma versatilidade rara para alguém com a sua idade e porte físico. Sua presença na seleção principal do Catar, mesmo sendo tão jovem, mostra a confiança da comissão técnica em seu potencial.
Qual a idade e altura de Mubarak Musa?
Mubarak Musa tem 13 anos e mede 2,10m de altura.
Onde nasceu o jogador?
O atleta nasceu no Sudão do Sul, no dia 24 de novembro de 2012, e se naturalizou catari.
Qual a posição de Mubarak na seleção?
Ele atua como ponteiro na seleção principal de vôlei do Catar.
Como foi o desempenho dele no Campeonato Asiático de 2026?
Mubarak foi o destaque da seleção, somando 40 pontos ao longo de três partidas na fase de grupos.
Ele joga apenas vôlei de quadra?
Não, o jovem também já conquistou medalha de bronze no Campeonato Asiático sub-18 de vôlei de praia.