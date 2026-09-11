INPC registra variação negativa em agosto e acumula alta de 3,98% em doze meses

O INPC, indicador que serve de referência para o reajuste de salários no Brasil, apresentou variação negativa em agosto, fechando o mês com queda de 0,32%.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, dia 11 de setembro de 2026, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado de agosto marca o segundo mês consecutivo de deflação, já que em julho o indicador havia registrado -0,01%.

Com esse desempenho, o acumulado do INPC em 12 meses atingiu a marca de 3,98%. Segundo informações da Empresa Brasil de Comunicação, esse é o patamar mais baixo para um mês de agosto desde o ano de 2022.

O recuo nos preços foi impulsionado principalmente pelo grupo de habitação, que apresentou queda de 2,17%. Esse movimento reflete diretamente o impacto do Bônus de Itaipu, um desconto aplicado na conta de luz dos consumidores Brasileiro no último mês.

Impacto na economia e nos salários

O INPC é fundamental para a economia Brasileiro, pois atua como um termômetro para a correção do poder de compra dos trabalhadores. O índice é utilizado como referência direta para o reajuste anual de salários de diversas categorias profissionais.

Além disso, o indicador desempenha um papel importante no cálculo de benefícios previdenciários e sociais. O teto do INSS, o valor do seguro-desemprego e os benefícios pagos a quem recebe acima do salário mínimo são reajustados baseando-se no acumulado do indicador até o mês de dezembro.

Diferenças entre INPC e IPCA

Embora tenham apresentado resultados semelhantes em agosto, o INPC e o IPCA possuem metodologias distintas. Enquanto o INPC foca em famílias com renda de um a cinco salários mínimos, o IPCA abrange lares com renda de até 40 salários mínimos.

A composição das cestas de consumo também varia entre os dois Índice. No INPC, os gastos com alimentação possuem um peso maior, representando cerca de 25% do índice, visto que famílias de menor renda destinam uma parcela mais significativa do seu orçamento para itens básicos de sobrevivência.

Perguntas frequentes

O que significa o INPC ter ficado negativo? Significa que, em média, os preços dos produtos e serviços que compõem a cesta de consumo das famílias de baixa renda registraram uma queda no período.

Por que o grupo habitação puxou o índice para baixo? A queda de 2,17% no grupo de habitação foi causada principalmente pelo desconto na conta de luz proporcionado pelo Bônus de Itaipu.

Qual a diferença prática entre o INPC e o IPCA? O INPC mede a inflação para famílias que ganham até cinco salários mínimos, enquanto o IPCA cobre uma faixa mais ampla, chegando a famílias com renda de até 40 salários mínimos.

O INPC afeta o valor do salário mínimo? Sim, o cálculo do salário mínimo considera o valor do INPC apurado no mês de novembro.

Onde posso consultar os dados oficiais do INPC? Os dados são produzidos e divulgados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).