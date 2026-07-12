Uma situação inusitada tem chamado a atenção de quem passa pela Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, em Ubiratã. A fachada de uma residência exibe uma placa com a palavra “Larápio”, despertando a curiosidade da população que tenta descobrir o motivo da mensagem.

O termo, que não é muito utilizado no dia a dia, acabou virando assunto entre pessoas que circulam pelo local. Muitos observam a placa com atenção e se perguntam se a mensagem possui algum significado especial ou se faz referência a alguma situação específica.

Nas redes sociais e em conversas entre moradores, algumas pessoas passaram a relacionar a placa ao cenário político, levantando diferentes interpretações sobre o possível motivo da instalação. No entanto, não há qualquer confirmação sobre essa associação, e a verdadeira intenção de quem colocou a mensagem no local permanece desconhecida.

Na língua portuguesa, a palavra “larápio” é empregada para se referir a alguém que pratica furtos, sendo um sinônimo popular para ladrão ou gatuno.

Além do significado conhecido, a expressão também é cercada por histórias populares sobre sua origem. Uma das versões mais divulgadas afirma que o termo teria relação com um suposto personagem da Roma Antiga, embora não existam registros históricos que comprovem essa teoria.

Independentemente da intenção de quem instalou a placa, ela já alcançou um resultado inegável: despertar a atenção de quem passa pela avenida e gerar comentários entre os moradores da cidade. O mistério em torno da palavra continua, mas a curiosidade segue atraindo olhares todos os dias.

Com informações e foto do Notícias da COMCAM

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