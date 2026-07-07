Umuarama está de luto pela morte da estudante Paula Grissel Patzi Fernandez, alu…

Umuarama está de luto pela morte da estudante Paula Grissel Patzi Fernandez, aluna do 4º ano do período matutino da Escola Municipal Sebastião de Mattos. O falecimento da menina causou grande comoção entre familiares, amigos, professores, colegas e toda comunidade.

Paula enfrentava uma batalha contra o câncer e era lembrada pela força, alegria e carinho que demonstrava no convívio diário. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação e o prefeito Fernando Scanavaca manifestaram profundo pesar e solidariedade aos pais e familiares neste momento de dor.

A direção, professores, servidores e alunos da Escola Municipal Sebastião de Mattos também prestaram homenagens à estudante, destacando as boas lembranças deixadas por Paula e seu exemplo de determinação durante o tratamento.

O sepultamento foi realizado as 10h desta sexta-feira, dia 19.

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