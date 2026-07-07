Umuarama está de luto pela morte da estudante Paula Grissel Patzi Fernandez, alu…

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Umuarama está de luto pela morte da estudante Paula Grissel Patzi Fernandez, aluna do 4º ano do período matutino da Escola Municipal Sebastião de Mattos. O falecimento da menina causou grande comoção entre familiares, amigos, professores, colegas e toda comunidade.
Paula enfrentava uma batalha contra o câncer e era lembrada pela força, alegria e carinho que demonstrava no convívio diário. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação e o prefeito Fernando Scanavaca manifestaram profundo pesar e solidariedade aos pais e familiares neste momento de dor.
A direção, professores, servidores e alunos da Escola Municipal Sebastião de Mattos também prestaram homenagens à estudante, destacando as boas lembranças deixadas por Paula e seu exemplo de determinação durante o tratamento.
O sepultamento foi realizado as 10h desta sexta-feira, dia 19.
🖤 O Portal Ubiratã Online manifesta suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos
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