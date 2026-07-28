Un par de importantes novedades entre los viajeros de Cerro Porteño a PJC – Versus

Luego del golpe en el estreno en el torneo Clausura ante Trinidense, Cerro Porteño busca recuperarse este martes cuando enfrente al 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero.

El plantel dirigido por Ariel Holan viajó este lunes rumbo al norte de la Región Oriental y hay dos grandes novedades entre los jugadores elegidos por el DT azulgrana.

Fabricio Domínguez y Blas Riveros, ausentes en el juego ante el ‘Triqui’, aparecen por primera vez en la convocatoria en el torneo Clausura.

El retorno de ambos puede representar algo clave en lo futbolístico, especialmente sobre el costado izquierdo, donde Guillermo Benítez fue bastante criticado y además fue cambiado por Ariel Holan y en su lugar tuvo que ingresar Alan Núñez, lateral derecho de oficio.

El que sigue ausente es Ignacio Aliseda, quien viene superando algunas molestias musculares y Cerro Porteño lo sigue esperando.

El partido entre 2 de Mayo y Cerro Porteño se juega este martes desde las 18:30 en el Río Parapití.