Quaresma de São Miguel reúne fiéis em Magalhães Bastos até setembro

O Santuário Arquidiocesano de São Miguel Arcanjo, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio, iniciou em 15 de agosto a tradicional Quaresma de São Miguel Arcanjo. O período de oração seguirá até a celebração dos Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, em 29 de setembro.

A Quaresma será realizada de segunda a sexta-feira, às 19h30, e aos sábados, às 9h. Ao longo dos 40 dias, os participantes são convidados a manter uma rotina de oração, conversão e intercessão.

A programação é inspirada em uma passagem do Livro de Daniel: “Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo” (Dn 12,1).

O texto bíblico recorda a missão de São Miguel Arcanjo como defensor do povo de Deus. A passagem orientará as reflexões e orações propostas aos devotos durante os encontros.

O pároco e reitor do santuário, cônego William Bernardo da Silva, convida os fiéis a viverem o período como um caminho de renovação da vida cristã e fortalecimento da esperança.

“Os devotos que tiverem percorrido fielmente os 40 dias de oração, na realização da Quaresma de São Miguel Arcanjo, de forma pessoal e comunitária, certamente experimentarão a alegria do Evangelho, de rezar, abrir o coração à conversão, mas também de anunciar a glória de Deus, intercedendo por tantos que sofrem”, afirmou cônego William Bernardo.

O sacerdote também destacou a confiança no amor de Deus diante das dificuldades.

“Acreditando sempre que o amor do Senhor é a grande resposta, pois nada nos pode separar do amor d’Ele”, acrescentou o reitor.

Formação para consagração a São Miguel

Nos quatro sábados de setembro, o santuário oferecerá uma formação aos devotos interessados em fazer a consagração a São Miguel Arcanjo.

Os encontros terão participação presencial e on-line. Os horários e as orientações para inscrição ainda serão divulgados pelo santuário.

Novena será realizada entre 20 e 29 de setembro

A preparação para a festa dos Santos Arcanjos também contará com a tradicional Novena de São Miguel Arcanjo, entre os dias 20 e 29 de setembro.

De segunda a sexta-feira, os encontros serão realizados às 19h30. Aos sábados e domingos, a programação começará às 18h.

O santuário também prepara a 11ª peregrinação dedicada a São Miguel Arcanjo. A data e os detalhes do evento serão anunciados aos devotos.

As atividades terminam em 29 de setembro, quando a Igreja Católica celebra os Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael.

“Participe, divulgue, faça parte dessa família. Organize-se e venha com a sua caravana. São Miguel Arcanjo interceda por todos e nos livre de todos os males. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém”, concluiu cônego William Bernardo.

Programação

Quaresma de São Miguel Arcanjo

De segunda a sexta-feira, às 19h30

Aos sábados, às 9h

Formação para a consagração

Nos quatro sábados de setembro

Participação presencial e on-line

Novena de São Miguel Arcanjo

De 20 a 29 de setembro

De segunda a sexta-feira, às 19h30

Aos sábados e domingos, às 18h

Festa dos Santos Arcanjos

29 de setembro

Local: Santuário Arquidiocesano de São Miguel Arcanjo, em Magalhães Bastos