✨ Unhas bem cuidadas são aquele detalhe que transforma o dia e eleva a autoestima. 💅🏼🤍

Cada atendimento é feito com carinho, cuidado e atenção aos detalhes, porque você merece se sentir ainda mais linda! ✨

💅 Talita Rocha Manicure

✨ Manicure e pedicure

💖 Alongamento de unhas

💎 Esmaltação em gel

Agende seu horário e venha viver seu momento de cuidado! 🌷

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