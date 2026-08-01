Resultado da Lotofácil 3750 hoje, 31/07: veja números sorteados

Confira, a seguir, os resultados e detalhes do sorteio da Lotofácil , concurso 3750 , realizado em 31 de julho de 2026.

O sorteio do concurso 3750 da Lotofácil acontece na noite desta sexta (31), às 21h. O prêmio é estimado em R$ 8 milhões .

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e, principalmente, de ganhar.

Você marca entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Além disso, você pode deixar que o sistema escolha os números automaticamente por meio da Surpresinha, ou ainda repetir a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Quando acontecem os sorteios?

Os sorteios ocorrem de segunda a sexta-feira, às 21h, e aos domingos, às 11h.

Premiação da Lotofácil: divisão do prêmio

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa forma, dessa porcentagem, a Caixa primeiro deduz o pagamento dos prêmios com valores fixos:

R$ 7,00 para as apostas com 11 acertos;

R$ 14,00 para as apostas com 12 acertos;

R$ 35,00 para as apostas com 13 acertos.

Em seguida, após apurar os ganhadores dos prêmios com valores fixos, a Caixa distribui o valor restante entre as demais faixas de prêmios, nos seguintes percentuais:

62% entre os acertadores de 15 números;

13% entre os acertadores de 14 números;

10% acumulam e são distribuídos aos acertadores dos 15 números nos concursos de final 0;

15% acumulam para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Já nos concursos de final 0, a Caixa distribui o valor restante entre as demais faixas da seguinte forma:

72% entre os acertadores de 15 números;

13% entre os acertadores de 14 números;

15% acumulam para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Quanto custa para fazer uma aposta

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Acumulação

Se não houver ganhador em nenhuma faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de 15 acertos. Por isso, vale a pena conferir sempre o seu bilhete de aposta.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, o Tesouro Nacional recebe os valores para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

*Conteúdo produzido por uma ferramenta de Inteligência Artificial e revisado pelo editor do jornal.