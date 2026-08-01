Menino de 5 anos morre carbonizado em incêndio em residência em Ponta Grossa

Uma tragédia chocou Ponta Grossa na noite desta sexta-feira (31), quando um incêndio em residência no bairro Uvaranas resultou na morte de um menino de 5 anos. O caso aconteceu na Rua Teixeira Mendes, onde equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas que atingiram o imóvel.

Moradores da região conseguiram retirar uma idosa, avó da criança, antes da chegada dos socorristas. A mãe do menino também foi atendida por ter inalado fumaça durante o incêndio. Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram buscas na casa e encontraram o corpo do menino, já carbonizado.

A avó da vítima sofreu queimaduras e lesões graves nas vias aéreas devido à inalação de fumaça, precisando ser entubada pela equipe do SAMU. Além do Corpo de Bombeiros e do SAMU, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para atender à ocorrência.

A Polícia Científica irá realizar perícia para identificar as circunstâncias do incêndio em residência em Ponta Grossa. A Polícia Civil seguirá com as investigações para esclarecer as causas exatas da tragédia.

Com informações do Portal Atento a Rede.