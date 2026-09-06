Do coador à sobremesa: pudim de café com grãos de Mandaguari (PR)

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
O Paraná é referência na produção de cafés e, em 2025, os grãos da região de Mandaguari receberam certificação de indicação geográfica. Conforme publicado pelo G1, a valorização da região atraiu produtores dedicados a cafés especiais.
Em reportagem do programa Caminhos do Campo citada pelo G1, a produtora Luzia Cedran dividiu uma receita de pudim que usa café coado na massa. Abaixo, os ingredientes e o modo de preparo conforme a receita divulgada.
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o leite condensado, o amido de milho e o café coado. Bata por cerca de 2 minutos.
Cubra o fundo de uma forma redonda com furo com o açúcar e leve ao fogo para caramelizar, mexendo para não queimar. Quando o açúcar atingir ponto de caramelo, despeje a massa do liquidificador sobre o caramelo.
Leve para cozinhar em banho-maria por cerca de 40 minutos. Depois de desenformado, a receita indica finalizar com um pouco de café em pó e alguns grãos de café torrados.
Informações e receita segundo o G1, que citou a participação de Luzia Cedran no Caminhos do Campo.