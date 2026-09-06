Do coador à sobremesa: pudim de café com grãos de Mandaguari (PR)

Mandaguari, no norte do Paraná, teve cafés com indicação geográfica em 2025; a produtora Luzia Cedran compartilhou a receita de pudim ao Caminhos do Campo, segundo o G1.

O Paraná é referência na produção de cafés e, em 2025, os grãos da região de Mandaguari receberam certificação de indicação geográfica. Conforme publicado pelo G1, a valorização da região atraiu produtores dedicados a cafés especiais.

Em reportagem do programa Caminhos do Campo citada pelo G1, a produtora Luzia Cedran dividiu uma receita de pudim que usa café coado na massa. Abaixo, os ingredientes e o modo de preparo conforme a receita divulgada.

Ingredientes

1 lata de leite condensado

a mesma medida, ou 1 copo, de leite

1 xícara de café coado, sem açúcar

4 ovos

1 colher de amido de milho

1 xícara de açúcar (para o caramelo)

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o leite condensado, o amido de milho e o café coado. Bata por cerca de 2 minutos.

Cubra o fundo de uma forma redonda com furo com o açúcar e leve ao fogo para caramelizar, mexendo para não queimar. Quando o açúcar atingir ponto de caramelo, despeje a massa do liquidificador sobre o caramelo.

Leve para cozinhar em banho-maria por cerca de 40 minutos. Depois de desenformado, a receita indica finalizar com um pouco de café em pó e alguns grãos de café torrados.

Informações e receita segundo o G1, que citou a participação de Luzia Cedran no Caminhos do Campo.