veja como fica o clima nesta quinta-feira







Foto: Imagem: gerada por IA / Portal Terra / TerrAI

A previsão do tempo para Blumenau (SC) nesta quinta-feira, 16 de julho, indica um dia de muitas nuvens, mas com aberturas de sol. Segundo o Climatempo, os moradores da cidade catarinense podem esperar um clima ameno, sem previsão de chuva para as próximas horas, o que favorece atividades ao ar livre.

Variação de temperatura

As temperaturas na região apresentam uma variação moderada ao longo do dia. A mínima registrada é de 13°C, ocorrendo principalmente durante a madrugada e o início da manhã. Conforme o sol aparece entre as nuvens, os termômetros sobem gradativamente, alcançando a máxima de 22°C no período da tarde, proporcionando um clima mais agradável. À noite, a temperatura volta a cair, oscilando entre 15°C e 21°C.

Umidade e sensação térmica

A sensação térmica acompanha de perto as temperaturas reais, ficando em torno de 16°C na média, com mínimas percebidas de 13°C nos momentos mais frios. A umidade relativa do ar na cidade permanece em níveis elevados, variando entre 73% e 100%. Essa alta umidade, combinada com a nebulosidade, reforça a percepção de um clima mais fresco, especialmente nas primeiras horas do dia.

Ventos e estabilidade

Em relação aos ventos, a previsão aponta para uma movimentação suave, com ventos de oeste-noroeste soprando a uma velocidade média de quatro quilômetros por hora. O destaque do dia fica por conta da ausência de precipitações. O tempo segue estável e sem chance de chuva, garantindo que a rotina na cidade não seja impactada por instabilidades meteorológicas.

Impacto no cotidiano

Com esse cenário meteorológico, a recomendação para quem sai de casa cedo é o uso de agasalhos leves, já que a manhã começa com temperaturas mais baixas. No entanto, a elevação térmica à tarde e as aberturas de sol permitem maior conforto. A ausência de chuva também facilita o deslocamento urbano e a programação de eventos externos ao longo de toda a quinta-feira.