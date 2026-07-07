veja como fica o clima nesta segunda-feira







Foto: Imagem: gerada por IA / Portal Terra / TerrAI

A previsão do tempo para Sorocaba (SP) nesta segunda-feira, 06 de julho, indica um dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, segundo o Climatempo. Os moradores da cidade paulista enfrentam uma jornada com variação térmica, exigindo atenção na escolha do vestuário ao sair de casa para os compromissos diários.

Variação de temperatura

As temperaturas na cidade mudam ao longo do dia. A mínima registrada é de 12°C, marcando presença durante a madrugada e o início da manhã, período em que os termômetros oscilam entre 12°C e 16°C. Com o passar das horas e a presença do sol, a temperatura sobe, e a máxima atinge os 23°C no período da tarde. Durante a noite, o clima volta a registrar queda nos termômetros, com os índices ficando entre 16°C e 22°C, enquanto o céu apresenta poucas nuvens.

Umidade e sensação térmica

Para quem tem atividades ao ar livre programadas, não há previsão de chuva para hoje. O tempo segue seco ao longo de toda a segunda-feira, sem expectativa de precipitações na região do interior paulista. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 96% no decorrer das horas. A sensação térmica média acompanha a temperatura, ficando em torno dos 17°C, com a mínima percebida de 12°C nas horas de menor temperatura.

Ventos na região

A dinâmica dos ventos também compõe o cenário climático na região de Sorocaba. A previsão aponta para ventos de noroeste, com velocidade média de três quilômetros por hora. Essa condição colabora para a dissipação da névoa matinal e mantém o céu com poucas nuvens no decorrer do dia, sem registro de alterações bruscas na atmosfera.

Impacto no cotidiano

Diante dessas condições, a rotina no município ocorre sem a presença de temporais. A recomendação é manter um casaco por perto devido à temperatura das primeiras horas do dia e do período noturno. A ausência de chuva facilita o deslocamento urbano de veículos e pedestres, além de permitir a realização de serviços e eventos em espaços abertos ao longo de toda a segunda-feira.