veja os carros que serão proibidos

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A Uber anunciou uma ampla reformulação nas categorias Comfort e Black que entrará em vigor em 11 de janeiro de 2027. As mudanças incluem atualização dos anos mínimos de fabricação exigidos, exclusão de diversos modelos e regras específicas para alguns veículos, alterando significativamente a base de carros aceitos nas categorias premium da plataforma.
Segundo a empresa, a revisão foi feita com base em pesquisas com usuários e em análises sobre a evolução do mercado automotivo brasileiro. O objetivo, de acordo com a Uber, é tornar as categorias mais atrativas para os passageiros e alinhar a oferta de veículos às expectativas de quem busca viagens com mais conforto e sofisticação.
No Uber Black, uma das principais mudanças envolve o endurecimento dos critérios de idade dos veículos. Modelos como Honda City, BYD Dolphin, Volkswagen Virtus e Peugeot 2008 passam a exigir anos-modelo mais recentes dependendo da cidade. Em São Paulo, por exemplo, o City deverá ser ao menos 2023, o Dolphin 2024 e Virtus e 2008 precisarão ser 2025.
A empresa também definiu uma regra específica para o BYD Dolphin. O hatch elétrico poderá ser cadastrado na categoria Black até 31 de dezembro de 2026 e permanecerá apto a operar até o fim de 2027, quando será definitivamente retirado da lista de veículos aceitos.
Além disso, alguns modelos deixarão de fazer parte do Black independentemente do ano de fabricação. Entre eles estão Citroën C4 Cactus, Renault Duster, Toyota Prius, Audi A3, Chevrolet Cruze e Volkswagen Nivus. O caso do Volkswagen Virtus é particular: ele continuará aceito até 5 de julho de 2027, quando será excluído da categoria.
|Cidade
|Honda City
|BYD Dolphin
|VW Virtus
|Peugeot 2008
|Demais modelos
|São Paulo
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
|Rio de Janeiro
|2023
|2024
|2025
|2025
|2018
|Porto Alegre
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
|Belo Horizonte
|2023
|2024
|2025
|2025
|2018
|Curitiba
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
|Recife
|2023
|2024
|2025
|2025
|2018
|Brasília
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
|Salvador
|2023
|2024
|2025
|2025
|2018
|Campinas
|2023
|2024
|2025
|2025
|2018
|Florianópolis
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
|Vitória
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
|Fortaleza
|2023
|2024
|2025
|2025
|2019
|Goiânia
|2023
|2024
|2025
|2025
2019
|Marca
|Modelo
|Data de retirada
|Citroën
|C4 Cactus
|11/01/2027
|Renault
|Duster
|11/01/2027
|Chery
|Arrizo 5
|11/01/2027
|Chevrolet
|Cruze
|11/01/2027
|Citroën
|C4 Lounge
|11/01/2027
|Hyundai
|Ioniq
|11/01/2027
|Toyota
|Prius
|11/01/2027
|Audi
|A3
|11/01/2027
|Volkswagen
|Nivus
|11/01/2027
|Volkswagen
|Virtus
|05/07/2027
No Uber Comfort, as mudanças atingem um número ainda maior de veículos. A plataforma atualizou o ano mínimo de fabricação exigido em dezenas de cidades brasileiras e retirará de forma definitiva modelos bastante populares no serviço.
Entre os carros que deixam de ser aceitos a partir de janeiro de 2027 estão Fiat Argo, Volkswagen Polo, Volkswagen Voyage, Chevrolet Prisma, Toyota Yaris, Peugeot 208, Chevrolet Joy Plus, Renault Zoe e Kia Rio.
|Cidade
|Etios Sedan
|Cobalt
|Demais modelos
|São Paulo
|2019
|2019
|2019
|Rio de Janeiro
|2019
|2019
|2017
|Porto Alegre
|2019
|2019
|2017
|Belo Horizonte
|2019
|2019
|2017
|Salvador
|2019
|2019
|2017
|Curitiba
|2019
|2019
|2020
|Fortaleza
|2019
|2019
|2019
|Brasília
|2018
|2018
|2019
|Recife
|2019
|2019
|2019
|Goiânia
|2019
|2019
|2018
|Manaus
|2018
|2018
|2017
|Campinas
|2019
|2019
|2019
|Florianópolis
|2019
|2019
|2018
|Vitória
|2018
|2018
|2017
|Belém
|2019
|2019
|2018
|Cuiabá
|2019
|2019
|2019
|Natal
|2019
|2019
|2018
|João Pessoa
|2019
|2019
|2018
|Santos
|2019
|2019
|2016
|Maceió
|2019
|2019
|2018
|Marca
|Modelo
|Data de retirada
|Fiat
|Argo
|11/01/2027
|Volkswagen
|Polo
|11/01/2027
|Volkswagen
|Voyage
|11/01/2027
|Chevrolet
|Prisma
|11/01/2027
|Toyota
|Yaris
|11/01/2027
|Peugeot
|208
|11/01/2027
|Renault
|Zoe
|11/01/2027
|Chevrolet
|Joy Plus
|11/01/2027
|JAC Motors
|J3 Turin
|11/01/2027
|Kia
|Rio
|11/01/2027
|JAC Motors
|iEV 40
|11/01/2027
Fonte do Artigo
See more: The Global Track