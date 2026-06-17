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veja os carros que serão proibidos

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veja os carros que serão proibidos
veja os carros que serão proibidos

A Uber anunciou uma ampla reformulação nas categorias Comfort e Black que entrará em vigor em 11 de janeiro de 2027. As mudanças incluem atualização dos anos mínimos de fabricação exigidos, exclusão de diversos modelos e regras específicas para alguns veículos, alterando significativamente a base de carros aceitos nas categorias premium da plataforma.

Segundo a empresa, a revisão foi feita com base em pesquisas com usuários e em análises sobre a evolução do mercado automotivo brasileiro. O objetivo, de acordo com a Uber, é tornar as categorias mais atrativas para os passageiros e alinhar a oferta de veículos às expectativas de quem busca viagens com mais conforto e sofisticação.



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Fonte: Mario Villaescusa / Motor1.com

O que muda no Uber Black?

No Uber Black, uma das principais mudanças envolve o endurecimento dos critérios de idade dos veículos. Modelos como Honda City, BYD Dolphin, Volkswagen Virtus e Peugeot 2008 passam a exigir anos-modelo mais recentes dependendo da cidade. Em São Paulo, por exemplo, o City deverá ser ao menos 2023, o Dolphin 2024 e Virtus e 2008 precisarão ser 2025.

A empresa também definiu uma regra específica para o BYD Dolphin. O hatch elétrico poderá ser cadastrado na categoria Black até 31 de dezembro de 2026 e permanecerá apto a operar até o fim de 2027, quando será definitivamente retirado da lista de veículos aceitos.


Avaliação especial: Citroën C4 Cactus Shine THP


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Além disso, alguns modelos deixarão de fazer parte do Black independentemente do ano de fabricação. Entre eles estão Citroën C4 Cactus, Renault Duster, Toyota Prius, Audi A3, Chevrolet Cruze e Volkswagen Nivus. O caso do Volkswagen Virtus é particular: ele continuará aceito até 5 de julho de 2027, quando será excluído da categoria.

CidadeHonda CityBYD DolphinVW VirtusPeugeot 2008Demais modelos
São Paulo20232024202520252019
Rio de Janeiro20232024202520252018
Porto Alegre20232024202520252019
Belo Horizonte20232024202520252018
Curitiba20232024202520252019
Recife20232024202520252018
Brasília20232024202520252019
Salvador20232024202520252018
Campinas20232024202520252018
Florianópolis20232024202520252019
Vitória20232024202520252019
Fortaleza20232024202520252019
Goiânia2023202420252025

2019

MarcaModeloData de retirada
CitroënC4 Cactus11/01/2027
RenaultDuster11/01/2027
CheryArrizo 511/01/2027
ChevroletCruze11/01/2027
CitroënC4 Lounge11/01/2027
HyundaiIoniq11/01/2027
ToyotaPrius11/01/2027
AudiA311/01/2027
VolkswagenNivus11/01/2027
VolkswagenVirtus05/07/2027
O que você pensa sobre isso?


Toyota Yaris Sedan XS 2023


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O que muda no Uber Comfort?

No Uber Comfort, as mudanças atingem um número ainda maior de veículos. A plataforma atualizou o ano mínimo de fabricação exigido em dezenas de cidades brasileiras e retirará de forma definitiva modelos bastante populares no serviço.

Entre os carros que deixam de ser aceitos a partir de janeiro de 2027 estão Fiat Argo, Volkswagen Polo, Volkswagen Voyage, Chevrolet Prisma, Toyota Yaris, Peugeot 208, Chevrolet Joy Plus, Renault Zoe e Kia Rio.

CidadeEtios SedanCobaltDemais modelos
São Paulo201920192019
Rio de Janeiro201920192017
Porto Alegre201920192017
Belo Horizonte201920192017
Salvador201920192017
Curitiba201920192020
Fortaleza201920192019
Brasília201820182019
Recife201920192019
Goiânia201920192018
Manaus201820182017
Campinas201920192019
Florianópolis201920192018
Vitória201820182017
Belém201920192018
Cuiabá201920192019
Natal201920192018
João Pessoa201920192018
Santos201920192016
Maceió201920192018


 Comparativo Renault Kwid x Citroën C3 x VW Polo Track
MarcaModeloData de retirada
FiatArgo11/01/2027
VolkswagenPolo11/01/2027
VolkswagenVoyage11/01/2027
ChevroletPrisma11/01/2027
ToyotaYaris11/01/2027
Peugeot20811/01/2027
RenaultZoe11/01/2027
ChevroletJoy Plus11/01/2027
JAC MotorsJ3 Turin11/01/2027
KiaRio11/01/2027
JAC MotorsiEV 4011/01/2027

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

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