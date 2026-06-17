veja os carros que serão proibidos

A Uber anunciou uma ampla reformulação nas categorias Comfort e Black que entrará em vigor em 11 de janeiro de 2027. As mudanças incluem atualização dos anos mínimos de fabricação exigidos, exclusão de diversos modelos e regras específicas para alguns veículos, alterando significativamente a base de carros aceitos nas categorias premium da plataforma.

Segundo a empresa, a revisão foi feita com base em pesquisas com usuários e em análises sobre a evolução do mercado automotivo brasileiro. O objetivo, de acordo com a Uber, é tornar as categorias mais atrativas para os passageiros e alinhar a oferta de veículos às expectativas de quem busca viagens com mais conforto e sofisticação.





24 Fonte: Mario Villaescusa / Motor1.com

O que muda no Uber Black?

No Uber Black, uma das principais mudanças envolve o endurecimento dos critérios de idade dos veículos. Modelos como Honda City, BYD Dolphin, Volkswagen Virtus e Peugeot 2008 passam a exigir anos-modelo mais recentes dependendo da cidade. Em São Paulo, por exemplo, o City deverá ser ao menos 2023, o Dolphin 2024 e Virtus e 2008 precisarão ser 2025.

A empresa também definiu uma regra específica para o BYD Dolphin. O hatch elétrico poderá ser cadastrado na categoria Black até 31 de dezembro de 2026 e permanecerá apto a operar até o fim de 2027, quando será definitivamente retirado da lista de veículos aceitos.







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Além disso, alguns modelos deixarão de fazer parte do Black independentemente do ano de fabricação. Entre eles estão Citroën C4 Cactus, Renault Duster, Toyota Prius, Audi A3, Chevrolet Cruze e Volkswagen Nivus. O caso do Volkswagen Virtus é particular: ele continuará aceito até 5 de julho de 2027, quando será excluído da categoria.

Cidade Honda City BYD Dolphin VW Virtus Peugeot 2008 Demais modelos São Paulo 2023 2024 2025 2025 2019 Rio de Janeiro 2023 2024 2025 2025 2018 Porto Alegre 2023 2024 2025 2025 2019 Belo Horizonte 2023 2024 2025 2025 2018 Curitiba 2023 2024 2025 2025 2019 Recife 2023 2024 2025 2025 2018 Brasília 2023 2024 2025 2025 2019 Salvador 2023 2024 2025 2025 2018 Campinas 2023 2024 2025 2025 2018 Florianópolis 2023 2024 2025 2025 2019 Vitória 2023 2024 2025 2025 2019 Fortaleza 2023 2024 2025 2025 2019 Goiânia 2023 2024 2025 2025 2019

Marca Modelo Data de retirada Citroën C4 Cactus 11/01/2027 Renault Duster 11/01/2027 Chery Arrizo 5 11/01/2027 Chevrolet Cruze 11/01/2027 Citroën C4 Lounge 11/01/2027 Hyundai Ioniq 11/01/2027 Toyota Prius 11/01/2027 Audi A3 11/01/2027 Volkswagen Nivus 11/01/2027 Volkswagen Virtus 05/07/2027

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O que muda no Uber Comfort?

No Uber Comfort, as mudanças atingem um número ainda maior de veículos. A plataforma atualizou o ano mínimo de fabricação exigido em dezenas de cidades brasileiras e retirará de forma definitiva modelos bastante populares no serviço.

Entre os carros que deixam de ser aceitos a partir de janeiro de 2027 estão Fiat Argo, Volkswagen Polo, Volkswagen Voyage, Chevrolet Prisma, Toyota Yaris, Peugeot 208, Chevrolet Joy Plus, Renault Zoe e Kia Rio.

Cidade Etios Sedan Cobalt Demais modelos São Paulo 2019 2019 2019 Rio de Janeiro 2019 2019 2017 Porto Alegre 2019 2019 2017 Belo Horizonte 2019 2019 2017 Salvador 2019 2019 2017 Curitiba 2019 2019 2020 Fortaleza 2019 2019 2019 Brasília 2018 2018 2019 Recife 2019 2019 2019 Goiânia 2019 2019 2018 Manaus 2018 2018 2017 Campinas 2019 2019 2019 Florianópolis 2019 2019 2018 Vitória 2018 2018 2017 Belém 2019 2019 2018 Cuiabá 2019 2019 2019 Natal 2019 2019 2018 João Pessoa 2019 2019 2018 Santos 2019 2019 2016 Maceió 2019 2019 2018









Marca Modelo Data de retirada Fiat Argo 11/01/2027 Volkswagen Polo 11/01/2027 Volkswagen Voyage 11/01/2027 Chevrolet Prisma 11/01/2027 Toyota Yaris 11/01/2027 Peugeot 208 11/01/2027 Renault Zoe 11/01/2027 Chevrolet Joy Plus 11/01/2027 JAC Motors J3 Turin 11/01/2027 Kia Rio 11/01/2027 JAC Motors iEV 40 11/01/2027