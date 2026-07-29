BRB: Medidas relacionadas à capitalização seguem em andamento e observam critérios técnicos

O Banco de Brasília (BRB) afirma, por meio de nota, que as medidas relacionadas ao fortalecimento da sua estrutura de capital continuam em andamento e observam critérios técnicos, regulatórios e de governança. A instituição reforçou que permanece sólida e operando normalmente.

Mais cedo, a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostrou que o mercado tem dúvidas de que o empréstimo de R$ 6,60 bilhões que o governo do Distrito Federal pretende captar vá sanar os problemas do banco. Segundo uma fonte, esse montante poderia acabar como uma “gota em uma chapa quente”, diante da insuficiência de capital.

O BRB tem um rombo de pelo menos R$ 12 bilhões no balanço, por causa da compra de ativos duvidosos do Banco Master. Até agora, R$ 8,8 bilhões já foram provisionados. Isso significa que o patrimônio do banco, que era de cerca de R$ 4 bilhões, está no negativo.

“O BRB informa que as medidas relacionadas ao fortalecimento da estrutura de capital seguem em andamento e observam critérios técnicos, regulatórios e de governança”, afirmou o BRB, após ter sido procurado para comentar. “A instituição mantém diálogo permanente, técnico e transparente com o regulador, em conformidade com as normas aplicáveis.”

O banco do DF disse, ainda, que “permanece sólido, operando normalmente e comprometido com a transparência, a governança, a proteção de seus clientes e a geração de valor para seus acionistas e a sociedade”.