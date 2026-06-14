Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Veja os resultados dos jogos de ontem da Copa do Mundo

Veja os resultados dos jogos de ontem da Copa do Mundo

  • Read Time1 min

Share your love

Veja os resultados dos jogos de ontem da Copa do Mundo
EUA venceram o Paraguai com goleada.

EUA venceram o Paraguai com goleada.

O segundo dia de Copa do Mundo teve as estreias de Estados Unidos e Canadá, coanfitriões desta edição junto ao México. A sexta-feira (12) foi marcada pelo primeiro empate e pela primeira goleada do Mundial. 

O Canadá saiu perdendo para a Bósnia no primeiro jogo do dia, no Estádio de Toronto. Jovo Lukic abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, e Cyle Larin deixou tudo igual na reta final da partida. O primeiro jogo do Grupo B terminou em 1 a 1.

No SoFi Stadium, em Los Angeles, os Estados Unidos tiveram uma vitória maiúscula sobre o Paraguai. Com domínio total da partida, os americanos fizeram 4 a 1 com gol contra de Bobadilla, dois de Balogun e um golaço de Giovanni Reyna. O meio-brasileiro Maurício descontou para os sul-americanos. 

Resultados dos jogos de sexta-feira (12)

  • Canadá 1×1 Bósnia e Herzegovina — Grupo B
  • Estados Unidos 4×1 Paraguai — Grupo D

Jogos desta sexta-feira (12)

  • 16h: Catar x Suíça — Grupo B
  • 19h: Brasil x Marrocos — Grupo C
  • 22h: Haiti x Escócia — Grupo C
  • 1h: Austrália x Turquia* — Grupo D

*A partida ocorre no início da madrugada de domingo (14)

Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados