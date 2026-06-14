Veja os resultados dos jogos de ontem da Copa do Mundo

EUA venceram o Paraguai com goleada. Patrick T. Fallon / AFP

O segundo dia de Copa do Mundo teve as estreias de Estados Unidos e Canadá, coanfitriões desta edição junto ao México. A sexta-feira (12) foi marcada pelo primeiro empate e pela primeira goleada do Mundial.

O Canadá saiu perdendo para a Bósnia no primeiro jogo do dia, no Estádio de Toronto. Jovo Lukic abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, e Cyle Larin deixou tudo igual na reta final da partida. O primeiro jogo do Grupo B terminou em 1 a 1.

No SoFi Stadium, em Los Angeles, os Estados Unidos tiveram uma vitória maiúscula sobre o Paraguai. Com domínio total da partida, os americanos fizeram 4 a 1 com gol contra de Bobadilla, dois de Balogun e um golaço de Giovanni Reyna. O meio-brasileiro Maurício descontou para os sul-americanos.

Resultados dos jogos de sexta-feira (12)

Canadá 1×1 Bósnia e Herzegovina — Grupo B

1×1 Bósnia e Herzegovina — Grupo B Estados Unidos 4×1 Paraguai — Grupo D

Jogos desta sexta-feira (12)

16h: Catar x Suíça — Grupo B

Catar x Suíça — Grupo B 19h: Brasil x Marrocos — Grupo C

Brasil x Marrocos — Grupo C 22h: Haiti x Escócia — Grupo C

Haiti x Escócia — Grupo C 1h: Austrália x Turquia* — Grupo D

*A partida ocorre no início da madrugada de domingo (14)