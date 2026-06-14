Veja os resultados dos jogos de ontem da Copa do Mundo

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O segundo dia de Copa do Mundo teve as estreias de Estados Unidos e Canadá, coanfitriões desta edição junto ao México. A sexta-feira (12) foi marcada pelo primeiro empate e pela primeira goleada do Mundial.
O Canadá saiu perdendo para a Bósnia no primeiro jogo do dia, no Estádio de Toronto. Jovo Lukic abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, e Cyle Larin deixou tudo igual na reta final da partida. O primeiro jogo do Grupo B terminou em 1 a 1.
No SoFi Stadium, em Los Angeles, os Estados Unidos tiveram uma vitória maiúscula sobre o Paraguai. Com domínio total da partida, os americanos fizeram 4 a 1 com gol contra de Bobadilla, dois de Balogun e um golaço de Giovanni Reyna. O meio-brasileiro Maurício descontou para os sul-americanos.
*A partida ocorre no início da madrugada de domingo (14)
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