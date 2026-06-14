veja resultado. Prêmio é de R$ 12 milhões neste sábado (13/06)

A principal loteria do país mexe com o imaginário de milhões de brasileiros. Neste final de semana, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3018 da Mega-Sena excepcionalmente às 11h de domingo. O sorteio desta vez tem um prêmio de R$ 12 milhões.

Resultado da Mega Sena 3018

– Em instantes!

O resultado oficial da Mega Sena 3018 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Abaixo, você poderá conferir em tempo real as seis dezenas da sorte e o rateio completo com o número de ganhadores na Sena (6 acertos), Quina (5 acertos) e Quadra (4 acertos). Atualize a página a partir das 21h para conferir se você é o novo milionário do Brasil!

Sena (6 acertos): Em apuração

Em apuração Quina (5 acertos): Em apuração

Em apuração Quadra (4 acertos): Em apuração

Tudo o que você precisa saber sobre a Mega-Sena

Se você está aproveitando o prazo estendido para registrar seus palpites, vale a pena relembrar o funcionamento, as regras e as probabilidades da principal modalidade lotérica das Loterias Caixa.

Como jogar?

Para jogar na Mega-Sena, o apostador deve marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante comercializado. É possível deixar que o próprio sistema da Caixa escolha os números aleatoriamente através da opção “Surpresinha”, ou concorrer com o mesmo jogo por 2, 4 ou até 12 concursos consecutivos por meio da “Teimosinha”.

As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada pelo país, além dos canais digitais — como o portal oficial Loterias CAIXA e o aplicativo oficial para smartphones.

Probabilidades de Ganhar

As chances de acertar a combinação perfeita de seis dezenas mudam radicalmente de acordo com o tipo de aposta efetuada:

Com 6 números (R$ 6,00): A chance de acertar a Sena é de 1 em 50.063.860 . A chance de fazer a Quina é de 1 em 154.518 e a Quadra é de 1 em 2.332.

A chance de acertar a Sena é de . A chance de fazer a Quina é de 1 em 154.518 e a Quadra é de 1 em 2.332. Com 7 números (R$ 42,00): A probabilidade para a Sena passa a ser de 1 em 7.151.980 .

A probabilidade para a Sena passa a ser de . Com 10 números (R$ 1.260,00): A chance salta para 1 em 238.399.