VEM AÍ O FESTIVAL DE OFERTAS DO PARANÁ SUPERMERCADOS!Prepare-se para economiz…

💥🔥 VEM AÍ O FESTIVAL DE OFERTAS DO PARANÁ SUPERMERCADOS! 🔥💥

Prepare-se para economizar de verdade! 🛒💰

De 26 a 28 de junho, o Paraná Supermercados vai realizar uma ação especial com produtos selecionados custando entre R$ 1 e R$ 5! 😱🎉

É a chance perfeita para abastecer a casa, aproveitar ofertas incríveis e garantir produtos com preços que cabem no seu bolso.

📅 Marque na agenda e fique atento às novidades que serão divulgadas nos próximos dias. Você não vai querer ficar de fora dessa oportunidade!

🏃‍♂️ Corra para aproveitar, porque as ofertas serão por tempo limitado!

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

👉 @paranasupermercados

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes