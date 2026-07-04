VEM AÍ O FESTIVAL DE OFERTAS DO PARANÁ SUPERMERCADOS!Prepare-se para economiz…

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💥🔥 VEM AÍ O FESTIVAL DE OFERTAS DO PARANÁ SUPERMERCADOS! 🔥💥
Prepare-se para economizar de verdade! 🛒💰
De 26 a 28 de junho, o Paraná Supermercados vai realizar uma ação especial com produtos selecionados custando entre R$ 1 e R$ 5! 😱🎉
É a chance perfeita para abastecer a casa, aproveitar ofertas incríveis e garantir produtos com preços que cabem no seu bolso.
📅 Marque na agenda e fique atento às novidades que serão divulgadas nos próximos dias. Você não vai querer ficar de fora dessa oportunidade!
🏃♂️ Corra para aproveitar, porque as ofertas serão por tempo limitado!
📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados
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