Vestibular de Inverno da UEM; tudo o que você precisa saber

O Vestibular de Inverno 2026 da Universidade Estadual de Maringá (UEM) será realizado neste domingo (12), a partir das 14h. Ao todo, 11.840 candidatos disputam 1.123 vagas em mais de 70 cursos presenciais distribuídos pelos seis câmpus da instituição.

As provas serão aplicadas em 11 cidades do Paraná: Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí, Ponta Grossa e Umuarama. Os candidatos terão cinco horas para responder à redação e às 50 questões objetivas.

Para ajudar quem vai prestar o exame, a Tribuna do Paraná reuniu as principais dúvidas sobre o vestibular. Confira, a seguir, o que é importante saber antes de sair de casa.

O que fazer antes de sair de casa?

Antes de ir ao local de prova, o candidato deve consultar o endereço no Menu do Candidato ou no aplicativo Vestibular UEM, imprimir o Cartão de Local de Prova e planejar o trajeto.

A entrada nas salas será liberada às 13h20. A universidade recomenda chegar com pelo menos uma hora de antecedência para evitar imprevistos e atrasos.

Quais documentos preciso levar?

É obrigatório apresentar um documento oficial com foto. São aceitos RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, Carteira de Trabalho, documentos de conselhos profissionais e versões digitais do RG, CIN, CNH e e-Título, desde que exibidas no aplicativo oficial.

Não serão aceitos carteira de estudante, protocolos, documentos sem foto ou imagens salvas na galeria do celular. Na entrada, os candidatos passarão por identificação com assinatura e biometria facial. Além disso, a UEM também poderá utilizar detector de metais.

Como funciona o cartão de respostas?

Diferentemente da maioria dos vestibulares, a UEM utiliza um sistema de múltiplas respostas. Cada questão apresenta cinco alternativas identificadas pelos números 01, 02, 04, 08 e 16.

O candidato deve somar os valores das alternativas corretas e marcar o resultado na Folha de Respostas. Se apenas a alternativa 08 estiver correta, por exemplo, a resposta será 08. Se as alternativas corretas forem 02 e 08, a resposta será 10. Quando nenhuma alternativa estiver correta, deve ser assinalado 00.

Na Folha de Respostas, é necessário preencher dois campos: um para as dezenas e outro para as unidades.

Se errar o somatório, ainda ganho pontos?

Depende. Cada questão vale até seis pontos e a UEM concede pontuação parcial quando o candidato marca uma ou mais alternativas corretas sem assinalar nenhuma incorreta.

Por outro lado, basta marcar uma alternativa errada para zerar a questão, mesmo que também tenha assinalado respostas corretas.

O que zera a redação?

A redação vale até 120 pontos e deve ter entre 15 e 22 linhas. Dois avaliadores corrigem o texto. No entanto, se houver grande diferença entre as notas ou um deles atribuir nota zero, um terceiro corretor fará a avaliação.

A banca atribui nota zero às redações com menos de 15 linhas, em branco, escritas a lápis ou com caneta de cor diferente da azul, com assinatura ou qualquer identificação do candidato, ilegíveis e fora do espaço destinado ao texto.

Posso levar a prova para casa?

Não. Por questões de segurança, o candidato só poderá deixar a sala após as 17h e não poderá levar o caderno de provas. Os candidatos poderão retirar apenas o rascunho para anotação das respostas.

É obrigatório entregar o caderno de provas, a Folha de Respostas e a versão definitiva da redação. A organização do vestibular eliminará quem deixar de entregar qualquer um desses documentos.

Quando sai o resultado?

O gabarito provisório será divulgado na segunda-feira (13), às 10h. Os candidatos terão 24 horas para apresentar pedidos de reconsideração.

A imagem digitalizada da redação e a nota estarão disponíveis em 22 de julho, a partir das 15h. O resultado final do Vestibular de Inverno 2026 sai em 7 de agosto, nos canais oficiais da UEM.