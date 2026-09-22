Senacon investiga 70 postos por aumento abusivo de preços e prepara medidas rigorosas contra estabelecimentos

A Secretaria Nacional do Consumidor iniciou um pente-fino em 70 postos de combustíveis devido a suspeitas de práticas abusivas contra o consumidor brasileiro

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, instaurou nesta segunda-feira (21) 70 processos administrativos sancionadores. O alvo da ação são postos de combustíveis que apresentam indícios de aumento abusivo de preços ao consumidor final.

Os estabelecimentos sob investigação podem receber multas que chegam a até R$ 14 milhões. A penalidade é fundamentada nas diretrizes do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que visa proteger o cidadão contra práticas comerciais consideradas desleais ou oportunistas.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a medida ocorre após o recebimento de dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que identificou anomalias preocupantes no mercado de combustíveis em diversas regiões do país.

Identificação de margens abusivas

O monitoramento realizado pela ANP revelou que postos situados no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Paraná apresentaram aumentos de margem que superam a marca de 70%. Esses números dispararam o alerta dos órgãos de fiscalização sobre o comportamento dos preços praticados.

Diante das evidências, os postos notificados terão um prazo de 15 dias para apresentar suas Defesa formais. O objetivo é esclarecer as razões por trás das elevações bruscas nos valores cobrados na bomba, garantindo que o direito do consumidor seja preservado.

Denúncias e suporte da ANP

A ofensiva contra o aumento abusivo de preços ganhou força após a ANP reportar, na última sexta-feira (18), o recebimento de cerca de 330 denúncias feitas por consumidores.

O compartilhamento de informações entre a agência reguladora e a secretaria permite uma atuação mais precisa.

Reunião emergencial para ações coordenadas

Para intensificar o combate às irregularidades, a Senacon convocou uma reunião nacional emergencial com órgãos de defesa do consumidor para esta terça-feira (22). O encontro visa alinhar uma estratégia de fiscalização conjunta em todo o Brasil.

A intenção é aplicar medidas que sejam, ao mesmo tempo, preventivas e repressivas. O foco central é coibir condutas que buscam apenas o lucro excessivo sem qualquer justificativa compatível com as condições reais de comercialização, protegendo assim o bolso da população.

Perguntas frequentes sobre a fiscalização

Quais estados estão sendo fiscalizados? As investigações iniciais focam em postos localizados no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Paraná, onde foram detectadas margens de lucro acima de 70%.

Qual o valor da multa para os postos? Com base no Código de Defesa do Consumidor, os estabelecimentos que forem condenados nos processos administrativos podem receber multas de até R$ 14 milhões.

Quantas denúncias motivaram a ação? A ANP informou à Senacon que recebeu cerca de 330 denúncias relacionadas a possíveis aumentos abusivos de preços antes da abertura dos processos.

O que os postos devem fazer agora? Os estabelecimentos que foram alvos dos processos administrativos instaurados nesta segunda-feira possuem um prazo de 15 dias para apresentar suas Defesa.

Haverá mais fiscalizações? Sim, a Senacon convocou uma reunião emergencial com órgãos de defesa do consumidor para organizar ações coordenadas de fiscalização em todo o país.