Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 32 milhões nesta terça-feira

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A expectativa para o sorteio da Mega-Sena desta terça-feira é alta, já que o prêmio acumulado atingiu a marca de R$ 32 milhões. O evento acontece no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília).
Para participar, os interessados devem ficar atentos ao prazo limite para o registro das apostas, que se encerra às 20h (horário de Brasília) do mesmo dia. Após esse horário, o sistema é fechado para a apuração oficial do concurso.
Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o último concurso da modalidade não teve ganhadores na faixa principal, o que impulsionou o valor do prêmio para o sorteio desta terça-feira.
Os jogadores podem registrar suas apostas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal em todo o território nacional. Além disso, existe a opção digital, que oferece mais comodidade para quem prefere evitar filas.
Para quem busca praticidade, o site oficial ou o aplicativo da Caixa permitem a realização dos jogos pela internet. Vale lembrar que o valor da aposta simples, que contempla seis números, é de R$ 6.
No concurso anterior, os números sorteados foram 06, 15, 23, 36, 37 e 38. Naquela ocasião, nenhum apostador conseguiu acertar a sena, o que resultou na acumulação que chega agora aos R$ 32 milhões.
É fundamental conferir o comprovante de aposta após o registro, seja ele físico ou digital. A conferência correta garante que o apostador possa reivindicar o prêmio caso seja um dos sortudos da noite.
Qual o valor do prêmio da Mega-Sena hoje? O prêmio estimado para o concurso 3.061 é de R$ 32 milhões.
Até que horas posso apostar na Mega-Sena? As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio.
Quanto custa uma aposta simples? A aposta simples, com seis números, tem o custo de R$ 6.
Onde ocorre o sorteio oficial? O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h.
Como apostar pela internet? Você pode utilizar o site ou o aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal para realizar seu jogo com segurança.