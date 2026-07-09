Vídeo mostra ciclista sendo atingido por caminhão no Bairro Santa Cruz

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Por Fábio Wronski
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A CGN teve acesso a imagens de uma câmera de monitoramento que registrou um acidente envolvendo um ciclista e um caminhão no final da manhã desta quinta-feira (09), em Cascavel. O caso aconteceu no cruzamento das ruas Parecis e Tupinambás, no bairro Santa Cruz, área já conhecida por outros acidentes semelhantes.
Nas imagens, é possível ver que tanto o ciclista quanto o caminhão trafegavam por vias diferentes e acabaram colidindo bem na esquina do cruzamento. Com o impacto, o adolescente que estava na bicicleta foi lançado ao chão, sofrendo um corte no supercílio, além de várias contusões e escoriações pelo corpo.
Logo após o acidente, uma ambulância chegou rapidamente e os bombeiros iniciaram o atendimento ao jovem. Ele foi encaminhado à casa hospitalar para ser reavaliado e medicado.
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