Vídeo mostra momento da colisão entre helicópteros no Rio

Entre as vítimas estão os pilotos Charles Marsillac, que estava sozinho em uma das aeronaves, e Alexandre Souza, que comandava o outro helicóptero. Também morreram o produtor musical brasileiro Lucas Brito Chaves, conhecido como Lucas Frota, e os argentinos Lucas Gignale, diretor de videoclipes, e Gaspar Prim Díaz, o youtuber Gaspi, que acumulava mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais.