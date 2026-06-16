Vídeo mostra momento da colisão entre helicópteros no Rio

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Entre as vítimas estão os pilotos Charles Marsillac, que estava sozinho em uma das aeronaves, e Alexandre Souza, que comandava o outro helicóptero. Também morreram o produtor musical brasileiro Lucas Brito Chaves, conhecido como Lucas Frota, e os argentinos Lucas Gignale, diretor de videoclipes, e Gaspar Prim Díaz, o youtuber Gaspi, que acumulava mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais.
Fonte do Artigo
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