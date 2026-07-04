Viih Tube fica sem redes sociais em meio a polêmica de reality

Segundo a influenciadora, os funcionários que recusassem participar das dinâmicas seriam eliminados do programa. As provas distribuem prêmios em dinheiro de R$ 1 mil a R$ 3 mil, além de pontos que definem quem leva o prêmio final de R$ 20 mil somado ao valor acumulado ao longo da competição.

A repercussão negativa levou o Tribunal Superior do Trabalho (TST) a se manifestar publicamente, alertando que expor trabalhadores a situações humilhantes ou constrangedoras pode configurar assédio moral. Além disso, o reality foi parar na Justiça do Trabalho um dia após a estreia.

Ao Estadão, o Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que “tomou conhecimento da atividade anunciada pela influenciadora por meio da imprensa e abriu procedimento para apurar os fatos”.

Viih Tube chegou a afirmar que as cenas são roteirizadas e que o episódio seguinte, com o contexto crítico da proposta, foi antecipado por causa da repercussão.

A governanta da família, identificada como Leinha, saiu em defesa dos patrões e disse que a participação dos funcionários é voluntária. Eliezer, por sua vez, afirmou ter se surpreendido com o tamanho da polêmica, mas avaliou de forma positiva o fato de o tema ter ganhado atenção.

*Com informações do Estadão Conteúdo