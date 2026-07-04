A Venezuela foi atingida na noite desta quarta-feira (24) por dois fortes terrem…

A Venezuela foi atingida na noite desta quarta-feira (24) por dois fortes terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5, registrados com apenas 39 segundos de diferença. Os tremores provocaram desabamentos de prédios, danos em residências, interrupções de energia e operações de resgate em diversas regiões do país, principalmente na capital Caracas e na cidade costeira de La Guaira.

Nas últimas horas, ganhou repercussão uma análise preliminar do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que aponta a possibilidade de um elevado número de vítimas. Segundo o sistema PAGER, utilizado para estimativas rápidas de impacto, existe a probabilidade de que as fatalidades possam alcançar dezenas de milhares de pessoas.

Entretanto, é importante destacar que essa projeção não representa um número oficial de mortos. Trata-se de uma estimativa estatística baseada na intensidade do terremoto, na população exposta e na vulnerabilidade das construções atingidas.

Até o momento, as autoridades venezuelanas confirmaram danos significativos, pessoas feridas e operações de busca por sobreviventes, mas ainda não divulgaram um balanço oficial consolidado de mortos e desaparecidos.

Equipes de emergência seguem trabalhando durante a madrugada para localizar vítimas sob os escombros, enquanto hospitais reforçaram suas equipes para atender os feridos. O alerta de tsunami emitido para áreas do Caribe após os tremores foi posteriormente cancelado.

A situação segue em desenvolvimento e novas atualizações devem ser divulgadas pelas autoridades nas próximas horas.

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