Helinho Garcia valoriza intensidade e aposta em jovens talentos na vitória do Franca no mata-mata do Paulista

O Sesi Franca iniciou sua trajetória no mata-mata do Campeonato Paulista de basquete com o pé direito, vencendo o Osasco por 93 a 72 no primeiro jogo das quartas de final.

O técnico Helinho Garcia, que retomou o comando da equipe após integrar a comissão técnica da seleção brasileira, celebrou não apenas o resultado expressivo, mas a postura física apresentada pelo elenco durante todo o confronto.

Conforme informação divulgada pelo ge, o treinador enfatizou que a vitória foi construída a partir de uma forte imposição física e uma movimentação constante, fatores que permitiram ao time francano abrir vantagem na série melhor de três.

Além do placar, o destaque da partida ficou por conta da participação ativa dos jovens talentos da equipe, que ganharam minutos valiosos em quadra e mostraram serviço sob a orientação da comissão técnica.

Espaço para a nova geração no Franca

Durante o duelo contra o Osasco, o técnico Helinho Garcia promoveu um rodízio importante, dando espaço para nomes promissores do elenco. O armador Nicolini e o ala-armador Vini Santos, por exemplo, permaneceram em quadra por 17 minutos cada um.

O desempenho dos jovens foi um dos pontos altos da noite, com destaque para Vini Santos, que contribuiu com 10 pontos na vitória. Além deles, outros atletas como os alas-pivô Alê e Piá, o ala-armador Vithor Dornelles e o armador Antônio também foram acionados.

Foco na classificação no Pedrocão

Com a vantagem de 1 a 0 na série, o Sesi Franca tem a chance de selar a classificação para as semifinais já nesta quinta-feira. A partida será realizada no ginásio Pedrocão, a partir das 20h, e conta com a expectativa de casa cheia para apoiar o time.

De acordo com Helinho, o resultado do primeiro jogo traz a tranquilidade necessária para que o grupo realize uma semana de treinos focada e consistente, buscando manter a confiança elevada para o confronto decisivo desta semana.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o Franca no Paulista

Qual foi o placar do primeiro jogo entre Franca e Osasco? O Franca venceu o Osasco por 93 a 72, abrindo vantagem nas quartas de final.

Quem são os jovens que ganharam espaço na equipe? Jogadores como Nicolini, Vini Santos, Alê, Piá, Vithor Dornelles e Antônio receberam tempo de quadra na partida.

Quando ocorre o próximo jogo da série? A segunda partida está marcada para esta quinta-feira, no ginásio Pedrocão, às 20h.

Como Helinho Garcia avaliou a atuação da equipe? O treinador destacou a imposição física, a movimentação constante e a importância de integrar os atletas mais jovens ao jogo.

O que o Franca precisa para passar de fase? Como a série é melhor de três, o Franca precisa de apenas mais uma vitória nesta quinta-feira para garantir a vaga na semifinal.