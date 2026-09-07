Vasco viaja à Colômbia para enfrentar Independiente Santa Fe em Bogotá

Jogo de ida das quartas da Copa Sul-Americana será nesta terça (8), em El Campín, a cerca de 2.640 metros; time de Pedro Emanuel tem desfalques por suspensão e lesão

O Vasco enfrenta o Independiente Santa Fe nesta terça-feira (8), às 19h, no estádio El Campín, em Bogotá, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Segundo a Agência Estado, o clube carioca busca um resultado fora de casa e terá de lidar com a altitude da capital Colombiano, situada a cerca de 2.640 metros acima do nível do mar.

O time chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o Olimpia nas oitavas e tenta recuperar o ritmo após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense no Brasileirão. A preparação para o confronto considera também ausências importantes: Thiago Mendes cumpre suspensão e outros jogadores foram preservados ou estão no departamento médico, conforme informou a Agência Estado.

Situação do Vasco e opções do técnico

O Vasco viajou sem cinco nomes importantes: o volante Thiago Mendes (suspenso) e os zagueiros e atacantes Carlos Cuesta, Adson e Andrés Gómez, preservados devido à sequência de jogos. Também seguem no departamento médico o lateral-esquerdo Cuiabano, os volantes Jair e Matheus Carvalho e o atacante Brenner, segundo a Agência Estado.

Com as ausências, a tendência é que jogadores em busca de oportunidades comecem entre os titulares, como Marino Hinestroza, o lateral-direito Puma Rodríguez, o zagueiro Lucas Freitas, o volante Cauan Barros, o meia Ramon Rique e o atacante David. Sobre Marino, Pedro Emanuel elogiou o jogador: “O trabalho que eu fiz com o Marino é tão simples quanto ele acreditar nele próprio e dar mais dele. Se ele mostrar que é importante para a equipe, vai ter mais oportunidades”, afirmou o treinador, segundo a Agência Estado.

Oponente e panorama do Santa Fe

O Independiente Santa Fe chega embalado: ostenta invencibilidade de dez partidas, com quatro vitórias e seis empates, e eliminou o River Plate nos pênaltis após empate no Monumental de Núñez, conforme a Agência Estado. No ataque, o destaque é o veterano Hugo Rodallega, de 41 anos, autor de 19 gols na temporada, que deve formar dupla com Nahuel Bustos. Emerson Rodríguez, que jogou pelo Vasco em 2024, também compõe o setor ofensivo do time colombiano.

Ficha técnica

INDEPENDIENTE SANTA FE: Weimar Asprilla; Mateo Puerta, Ivan Scarpeta, Victor Moreno e Jeison Angulo; Luis Palacios, Kilian Toscano, Jhojan Torres e Emerson Rodriguez; Nahuel Bustos e Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robert Renan, Lucas Freitas e Lucas Piton; Cauan Barros (Sosa), Tchê Tchê e Ramon Rique; Marino Hinestroza, Bruno Duarte e David (Nuno Moreira). Técnico: Pedro Emanuel.

Árbitro: Darío Herrera (COL). Horário: 19h. Local: El Campín, Bogotá (COL).